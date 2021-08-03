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社會 社會焦點 保障人權

兒當街被噴辣椒水角膜糜爛！父催油門抓到2人　少1動作結果曝

▲因案遭通緝的謝姓男子去年8月間騎車遇臨檢，謝加速逃逸，兩度騎車衝撞女警致其倒地受傷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲吳姓父子騎車在路上遭不明人士噴灑辣椒水，至今兇手成謎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北吳姓父親騎車載著兒子上路，兒子眼睛突然被人噴辣椒水，吳父氣得一路向前追兇手，懷疑是剛騎車經過的楊姓和李姓男子所為後報警提告，結果兒子送醫診斷雙眼角膜糜爛，經救治已無大礙，雖然路口監視器有拍下楊男、李男曾雙載停在吳姓父子旁等紅燈，但沒看到噴灑液體動作，台北地檢署3日處分不起訴。

吳姓父子2020年底騎車行經台北市萬華區西園路時，在後座的年輕兒子突然被噴灑不明液體，大喊眼睛痛，吳父一聽到就直覺兇手應該才剛經過，催了油門就往前追人，沒多久就看到剛剛曾停在一起等紅燈的楊姓、李姓男子，站在民宅門口聊天。

吳父上前詢問是否有見到其他機車經過，楊男和李男再往前比了一比，吳父繼續騎車去追，但沒再看到人影，越想越懷疑楊男和李男就是兇手，決定先把眼睛嚴重紅腫的兒子送醫急救，同時報案，結果兒子雙眼疑因被噴灑辣椒水出現糜爛情形，所幸沒有損害到視力，警方則根據監視器找到楊男和李男。

楊男和李男被控傷害到案表示，他們不認識吳姓父子也無冤仇，否認犯案，檢察官根據間畫面截圖，確認楊男和李男確曾雙載騎車，停在吳姓父子機車旁邊，一起等著過紅燈，但是都沒有拍到楊男或李男伸出手噴灑液體的動作，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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