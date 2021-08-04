盧碧颱風進逼！明中南部防豪、大雨　南部5省道擬管制

▲盧碧颱風恐為南部帶來豪雨，公路總局已列出五路段可能實施管制。示意圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許維寧／台北報導

輕度颱風盧碧進逼，中央氣象局預測，盧碧北上過程中恐為中南部地區帶來大雨至豪雨等級雨勢。交通部公路總局今（8/4）下午宣布成立應變小組，初步規劃5省道路段可能實施管制，請用路人留意。

因應盧碧颱風逐漸逼近台灣，公路總局表示，預估明日起至週六（8/5、8/7）間雨勢較大，降雨熱區為中南部沿海至山區，其次為台中、南投山區，公路總局將視風雨狀況發布預警警戒。

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公路總局表示，目前已規劃5個可能實施管制路段，初步重點注意區域包含台1線(屏東縣-水底寮路段)、台17線(屏東縣-羌園、東港、嗂仔口路段)、台20線(高雄市-南橫公路西段)、台27線(高雄市六龜區-新發扇平路段)、台29線(高雄市-那瑪夏區域)，實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

針對警戒路段，公路總局表示，目前已盤點影響路段之排水設施，重點監控路段橋梁巡查、易致災路段阻斷後之替代路線資訊與現場指示導引牌面等整備作業，並派員駐點守視、定時巡查，呼籲用路人小心駕駛上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，預為規劃行程。

公路總局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。