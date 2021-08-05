陸研究團隊發現對Delta病毒株有效單株抗體2B11　正推進臨床申報

▲廣州市民接種新冠疫苗。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國藥集團中國生物研究員楊曉明團隊最新發現針對Delta變種病毒株有效的單克隆抗體（單株抗體）2B11，中和活性IC50高達5ng/ml。近期補充研究結果顯示，2B11對該變種病毒株具有與野生株高度一致的中和活性，預示2B11在由Delta引起的新冠肺炎短期預防與早期治療上具有較大的應用價值。

▲2B11-Fab與SARS-CoV-2RBD複合物的晶體結構。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，該研究利用噬菌體展示技術，以8名SARS-CoV-2感染康復患者外周血單個核細胞（PBMC）為基因原材料，建立免疫文庫，成功篩選出多株對SARS-CoV-2具有高中和活性的單克隆抗體。晶體結構解析數據顯示，活性最強的抗體2B11所識別的RBD表位與ACE2的結合位點高度重疊，可有效阻斷新冠病毒與細胞表面的ACE-2結合，進而阻止其感染細胞。

研究團隊還利用hACE2-腺病毒（hACE2-ADV）轉導的IFNAR-/-小鼠模型評價了2B11對SARS-CoV-2感染的預防和治療效果。研究結果指出，相較於對照組，攻毒前或後施用2B11均能顯著降低病毒感染引起的體重減少及肺部病毒載量；進一步的肺部病理組織切片分析結果顯示，2B11的施用能明顯降低病毒感染引起的肺部炎症。

該2B11抗體目前正進入臨床申報階段，以期能盡快用於國內相關新冠疫情的防控中。

據悉，單克隆抗體（單株抗體）作為靶向治療藥物，具有特異性強、療效顯著及毒性低等特點，被譽為「生物導彈」。在應對病毒性傳染病上，具有中和作用的單克隆抗體，可以特異性的中和病毒，阻止病毒進入細胞增殖，既可以作為高危人群的短期預防，也可以用於病毒感染後疾病的治療，因此也是全球新冠疫情防控研究的重點項目。

該成果在線發表在Cell Discovery（Nature子刊）上，研究論文題目為「Screeningof potent neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 using convalescentpatients-derived phage-display libraries」，有望成為應對變種病毒株的利器。