快訊／第10號颱風「銀河」生成！雙颱共舞「最新路徑」出爐

記者李宜秦／台北報導

廣東附近海面有今年第九號颱風盧碧，而位於台灣東方海面的熱帶性低氣壓TD12也於稍早增強為今年第十號颱風銀河，目前海上出現「雙颱共舞」情形，盧碧於今日登陸中國廣東，今日起至周日金馬澎、中南部有雨，銀河則離台較遠，沒有影響。

▲▼銀河颱風生成，目前海上有兩個颱風。（圖／日本氣象廳）

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氣象局表示，原位於琉球附近海面的熱帶性低氣壓於今(5)日14時發展為輕度颱風，編號第10號(國際命名：Mirinae，中文譯名：銀河)，對臺灣無直接影響。颱風銀河將往日本南方前進，後續要注意的應是盧碧動態與低壓帶影響。

▲位於廣東附近海面的盧碧對台影響較大。（圖／氣象局）

氣象局技正羅雅尹表示，今日到周日是颱風盧碧最接近的時候，金門、馬祖在未來兩三天都有強風陣雨，隨著颱風環流帶來水氣，今日上午中部、南部局部地區都有對流通過，造成短時強降雨等大雨發生，今日上半天雨區集中在台中以南，尤其嘉義以南、高屏地區與最多，高雄、屏東、嘉義時雨量都超過60毫米，高雄市甚至出現150毫米雨量。

今日下半天中南部降雨持續，將有短延時強降雨，累積雨量可觀，其他地區如北部、山區等午後會有大雷雨發生，入夜後午後雷雨趨緩，不過西南風持續影響，因此中南部仍會有斷斷續續的陣雨。

盧碧登陸後，今明兩日進入廣東、福建後會緩慢移動，並減弱為熱帶性低氣壓，周末將移動到台灣北部海面，不過進入海面後有可能再度重整增強為輕度颱風，若順利增強的話，將使西南風增強，為西半部帶來明顯雨勢。

▲目前海上有兩個颱風，分別是盧碧與銀河。（圖／氣象局）