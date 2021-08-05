東奧賽事被誰圈粉？眾人點名他「經典1場」太驚艷：無法不注意

▲國手們有著亮眼表現。（合成圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

我國有許多選手在東奧賽事上有著很出色的表現，讓國人看得熱血沸騰，就有網友好奇，在這麼多的選手當中，大家被誰給圈粉了呢？貼文曝光後，立刻引發熱議，其中，被最多網友點名的就是「小林同學」林昀儒。

這名網友在PTT的Olympics_ISG板上，以「大家目前被哪位中華選手給圈粉到」為題發文，提到他在看了東奧的比賽以後，被林昀儒給圈粉。在此之前，他其實不認識對方，一直到了4強賽，看到小林同學和球王樊振東的刺激對戰以後，他才瞬間被驚艷，相信有很多人應該都沒想到兩人實力如此相近。

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原PO繼續說道，在之後的銅牌戰上，林昀儒雖然惜敗奧恰洛夫，但在桌球男子團體賽中，小林同學克服心魔、穩穩發揮，拿下2點積分。這場賽事最後雖然仍輸給德國，但是原PO認為，林昀儒的實力、態度真的無庸置疑，之後肯定能在巴黎奧運或其他比賽上繼續發光發熱。

▲原PO被小林同學圈粉。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友也紛紛留言大讚，「小林，大概會一直關注下去」、「小林同學+10000，他跟樊那場難分難捨，讓人開始注意到他」、「小林，佩服弟弟」、「絕對是小林！以後會想看每一場比賽」、「小林小林太可愛啦！又認真，未來是你的」、「小林同學！被大圈特圈」、「小林後面幾場真的太精彩了，覺得真的很厲害」、「小林啊～可以再看他打個十年不是問題」。

此外，也有網友點名其他表現同樣亮眼的選手，「射箭男團+羽球子維」、「黃筱雯吧！覺得很勵志」、「小戴跟郭婞淳，被她們的努力震撼」、「肯定是潘政琮，堪稱最難拿的銅牌」、「李洋、王齊麟，打球的態度跟應對的態度都很棒」、「就是鄭兆村啊！那個動作投完，主播都無聲」、「李智凱，體操很帥」、「怡靜～還有小林，喜歡他們的默契」、「莊智淵，被他的精神感動」、「楊勇緯，帥到有明星感，個性認真自律」、「陳玟卉舉重很精彩」、「羅嘉翎也很可愛」。