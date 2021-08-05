郭台銘捷克打BNT「費用曝光」　接種地點竟在Shopping Mall

▲郭台銘已到捷克施打BNT疫苗。（圖／翻攝郭台銘臉書）

圖、文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘正在捷克布拉格，透露他已施打BNT疫苗，而且施打地點是在Shopping Mall（購物中心），令他感到非常驚喜。

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郭台銘昨（5）晚在臉書寫道：「施打疫苗可否有更好的體驗？我剛到歐洲，在捷克布拉格的第一個行程就是打疫苗，因為我需要取得一張歐盟證明，才可以接續在歐洲的行程！」

郭台銘表示，在歐洲同事的安排下，原本以為會去醫院或診所，沒想到竟然被帶到一個Shopping Mall，體驗了非常棒的施打體驗！「這個Shopping Mall的施打點，佈置的氛圍活潑有朝氣，迎面就是熱情招呼的幾位女士，歡迎民眾踴躍施打疫苗，從詢問想選擇那一種疫苗到身體健康狀況及疫苗施打，沒有沈重的氣氛，服務品質的確讓每一位接種者的身/心都得到放鬆！」

郭台銘指出，他選擇施打Pfizer-BNT需要收費，費用約35美元（約新台幣970元）。他說：「不算不合理，更何況是提供了極好的注射體驗！」過程約20分鐘，在Shopping Mall裡，休息30分鐘即可離開、結束後發一張歐盟通用的証明、應該效用可以通行世界！透過商業手段進行，有機會改善消費者體驗！

對比台灣與捷克的疫苗施打狀況，郭台銘分析「在台灣，疫苗施打仍然完全依靠醫療體系，相關醫療院所的壓力也很大，只用醫生看病人的角度來看待疫苗接種、也讓人們感到心情很沈重！台灣目前疫苗到貨量仍然不足，談體驗或許有人會說想太多，但還是能借鏡捷克的施打經驗，給我們更多思考，將來能讓台灣疫苗接種更人性化，更親善，體驗更好！」