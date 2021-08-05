暴風圈進入台灣海峽！盧碧颱風可能消失再復活　致災雨彈時程出爐

記者葉國吏／綜合報導

輕度颱風盧碧目前中心位置在東沙島的北方約230公里之海面上，每小時8轉5公里緩慢速度，向北北東轉北北西進行。不過由於盧碧預計今天就會登陸，強度會大為減弱，所以陸警發佈的機率大為降低。不過盧碧外圍環流仍會對西南部帶來致災性降雨。

▲輕度颱風盧碧目前中心位置在東沙島的北方約230公里之海面上。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

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氣象局預報員陳伊秀指出，盧碧颱風預計傍晚就會登陸，對金門地區的威脅降低，甚至不排除盧碧在登陸之後就會減弱為熱帶性低氣壓。不過西半部受到西南季風影響仍會有豪大雨發生的機率。

▲今(5)日5時「路徑潛勢預測圖」顯示，其未來在汕頭附近登陸，沿著福建北上轉向東北，再轉向台灣北部海面，此時不確定性範圍(紅框)更大了(左圖)。最新(4日20時)歐洲模式，模擬下週五(13日)20時850百帕風場圖(右圖)顯示，「太平洋高壓」增強西伸，「西南季風型態」終於改變。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」透露，盧碧颱風減弱為「熱帶低壓」後，當其再轉向台灣北部海面，有再度發展為輕度颱風的趨勢，此時不確定性範圍更大了，需密切觀察。

而「西南季風」持續對本島迎風面帶來「致災性」降雨的威脅，並未因「盧碧」轉折的小插曲而有所改變。至於另一「熱帶低壓」在台灣東方海面，亦有發展成第10號颱風「銀河」的趨勢，預測向北轉東北前進，漸行漸遠，對台無威脅。

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