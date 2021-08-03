「殘暴準盧碧」最新3路徑！關鍵2天貼臉恐穿台炸豪雨　暴風侵襲率↑

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報中心簡任技正伍婉華表示，天氣不穩定，3日早上8時在廣東海面形成的熱帶低壓，最快晚間到4日會增強為今年第9號輕度颱風「盧碧」（Lupit，菲律賓命名：殘暴），預計未來將往偏東到北方向移動，5至7日（周四至六）影響台灣天氣；受低壓帶及西南風影響，北部、中南部4日整天有短暫陣雨或雷雨，局部大雨發生，午後山區有局部豪大雨。

▲台灣位於大低壓帶中，天氣非常不穩定。（圖／翻攝NOAA）

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氣象局預報，4日西半部整天都容易有斷斷續續陣雨或雷雨，南部地區雨勢會更加持續且明顯，並有局部大雨發生可能；午後受熱力作用影響，各地山區也容易出現有大雨或豪雨，並有短延時強降雨的機率；氣溫上，各地高溫約30至32度，感受上較為悶熱。因西南風偏強，北部、東半部及西南部沿海有長浪，基隆北海岸、西半部、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風。

▼準盧碧預測路徑將貼近台灣北上。（圖／中央氣象局）



▼豪雨不斷，中南部仍為主要熱區。（圖／NCDR）



▼準盧碧走向難掌握，各國預測路徑不太一樣。（圖／翻攝tropicaltidbits）



▼暴風侵襲率有些微上升的趨勢 。（圖／中央氣象局）



氣象局3日深夜10時並針對4縣市發布「大雨特報」，受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，高雄市山區及宜蘭縣已有局部大雨或豪雨發生，3日晚至4日基隆北海岸、高雄及屏東地區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

【大雨特報22:15】基隆市、新北市、高雄市、屏東縣。

至於廣東海面生成的熱帶低壓TD11，未來將往東轉東北方向，朝福建沿海前進，但其路徑及強度仍有不確定性，根據氣象局颱風消息分析，「準盧碧」暴風圈侵襲機率最高落在金門達38%，澎湖33%、連江28%，本島部分，苗栗、嘉義、彰化、新竹、台中、桃園、都高於20%。目前資料推估，它會先向東前進，之後的移動方向將再轉向偏北，預計4到7日期間，會接近福建沿海，進而威脅澎金馬、台灣海峽，帶來風雨、海浪的威脅，有機會發佈颱風警報。

日本氣象廳觀察，3日晚間熱帶低壓仍維持強度，預估4日將增強為輕度颱風，並於3天內逐漸往台灣逼近。

氣象局指出，5至7日（周四至六）準盧碧及其外圍環流影響，易有短延時強降雨；中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

災害預報士賈新興分析，過去3天主要降雨集中在高屏山區，以及嘉義雲林、台中彰化一帶，累積3天雨量超過700毫米，歐美模式預報對降雨大小、熱區有一點不同，未來3至7日中南部仍是熱區，8日開始降雨逐漸緩和，其中歐洲預報大低壓帶在台灣附近，東西各有熱帶擾動，東邊熱帶低壓發展好，美國則認為香港附近的熱帶低壓發展較好，造成預報模式差別。

賈新興表示，掌管颱風運動最主要的是太平洋高壓，但高壓其實並未強到可以主導熱帶系統移動的地位，另外還有北邊高空槽線，所以整個東亞氣流層沒有顯著主導氣流，未來對熱低的移動方向、區域難以掌控，目前來看，各國路徑預測大多預報在台灣海峽附近通過，1960的瑪麗颱風、1981艾克颱風到、2012泰利颱風，分別是偏北或台灣海峽通過乃至於西南部登陸穿過台灣，帶來的降雨型態都會不一樣，共通點是中南部地區降雨都會很明顯，降雨高風險地區落在嘉南高屏山區及平地，台中、苗栗、彰化一帶，熱帶低壓移動路徑為關鍵影響未來降雨狀況。

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