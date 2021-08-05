註冊麟洋配「Taiwan in」被看衰　商標專家曝一招成功率大增

記者黃翊婷／綜合報導

台灣羽球選手王齊麟、李洋勇在東奧奪金，決勝點「Taiwan in」的圖案被做成各種文案商品，還有人提出商標註冊申請。經濟部智慧財產局4日證實確有此事，智慧局商標權組副組長胡秉倫提到，雖然以現階段看來要作為私人使用很難，但如果是在「不流行」後提出申請，成功機率就會大增。

▲智慧財產局網頁上可以查到該筆申請案。（圖／翻攝自智慧財產局網頁）

王齊麟、李洋勇奪2020東京奧運羽球男雙金牌，決勝點「Taiwan in」的圖案陸續被做成口罩、T恤等商品販售。有網友4日在臉書「爆廢公社公開版」PO文，發現已有商人搶先提出商標註冊申請；但大多數人認為不會通過，因為地名、國名不可能拿來當獨有商標。

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而經濟部智慧財產局4日證實，的確有2人在8月1日以類似的圖案申請註冊，但此案審查有2個關鍵點，其一是申請圖騰的名稱中，含有Taiwan地名，其二是決勝點的圖騰是否已經廣為流行，若圖騰不具識別性，可能就不能單獨主張權利。

不過，根據《聯合新聞網》報導，智慧局商標權組副組長胡秉倫進一步說明，麟洋配決勝點的圖案意涵已眾所皆知，要註冊為私人使用難度很高，但是流行用語要考慮到申請當下的狀況來判定，假如10年後不流行了，註冊成功的機率就會大增。

至於是否能通過申請，經濟部智慧財產局表示不做任何評論，但依據過往審查進度來看，大概需要4至5個月的時間，結果最快今年12月出爐。

▲李洋、王齊麟摘下2020東京奧運羽球男雙金牌。（圖／路透）

根據智慧財產局網頁公開資料顯示，該筆申請案申請的商品類別共3類，涵蓋杯子、茶杯、馬克杯、毛巾、浴巾、海灘巾、手帕、紡織品製毛巾、紡織品製洗臉毛巾、擦澡巾、T恤、成衣、男裝、服裝、長褲、短褲、運動衣、運動服、運動褲、帽子、運動帽、襪子。

▼李洋、王齊麟在東奧表現相當出色。（圖／體育署提供）

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