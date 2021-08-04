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京城銀行捐25萬助快篩　力挺藝文團體健康回歸舞台

▲京城銀行捐25萬助快篩，力挺藝文團體健康回歸舞台，台南市長黃偉哲表示感謝。（圖／記者林悅翻攝）

▲京城銀行捐25萬助快篩，力挺藝文團體健康回歸舞台，台南市長黃偉哲表示感謝。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

藝文團體在疫情嚴峻時期備受衝擊，台南市長黃偉哲即指示文化局辦理相關紓困，期望為藝文團體雪中送炭，京城銀行與奇美醫院也發揮企業社會責任的精神，由京城銀行出資25萬元，安排台南藝文工作者於演出前至奇美醫院快篩檢測，力挺藝文團隊重返舞台。

台南市長黃偉哲親自回贈感謝狀予京城商業銀行總經理張日政、協理楊健閣，文化局長葉澤山也一同見證，盼藝文團體快篩順利，早日重返舞台，持續帶給市民多元豐富的藝文生活。

黃偉哲表示，非常感謝京城銀行幫忙藝文界，大家都知道台南是個古都也是藝文之都，很多藝文展演的活動希望在疫情降級之後能夠順利展開，當然人數會有限制、防疫也有所規定，其中最重要的當然就是讓藝文界的朋友在表演之前確保自己身心是健康的，很感謝京城銀行捐出25萬元來幫助藝文界的朋友快篩檢測，相信這對於藝文界的解封、活動舉辦，都有非常正面的幫助。

京城銀行為台南在地銀行，是台灣唯二總行設於南部之銀行。「京城」二字取於「精誠所至，金石為開」，企業識別標誌為原省轄台南市市花鳳凰樹，象徵銀行「立足府城，花開全台」。京城銀行以實際行動幫助台南，長期致力於社會公益服務，年初即與市府合作收購鳳梨助在地農友，更多年捐助藝文活動，此次防疫警戒降級，幫助藝文團體重返舞台京城銀行也不缺席，不遺餘力地投入公益服務也如花開全台，貫徹其企業精神。

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