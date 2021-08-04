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「流鼻血」頭要往後仰？兒科醫揭真相：往前傾才正確

發燒,小孩,感冒,量體溫,吃藥,看醫師,問診,咳嗽,過敏,鼻涕,鼻水,氣喘,口罩小孩,口罩,小兒科,流感,洗手,腸病毒。（圖／視覺中國)

▲當流鼻血時你會把頭往後仰還是往前傾？（示意圖／視覺中國)

生活中心／綜合報導

當流鼻血時你會怎麼做呢？有不少人第一反應是把頭往後仰，然後拿衛生紙塞入鼻腔內協助止血，柚子小兒科診所歐淑娟醫師指出這樣做其實是錯誤的方式，鼻血因為後仰倒流到喉嚨時，血腥味很容易引發噁心、嘔吐，反而增加不必要的嗆咳風險。

歐淑娟醫師在粉絲專頁分享，最近門診有不少因為整天吹冷氣而流鼻血的孩子，適當的空調溫度、濕度，對過敏兒來說非常重要，如果室內冷氣開整天，濕度太低了反而出狀況，像是過敏兒很容易流鼻血，當孩子流鼻血時，家長應該捏住鼻子前端軟軟的地方，頭部往前傾才是正確的方式，因為出血點常位於脆弱的鼻中膈前端，所以捏住鼻子直接加壓止血是正確的做法。

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▲流鼻血處理方式。（圖／翻攝自Facebook／兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師﻿）

▲不同的流鼻血狀況要有不同的處理方式。（圖／翻攝自Facebook／兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師﻿）

歐淑娟醫師也強調，不同的流鼻血狀況要有不同的處理方式，像是因活動造成外傷而導致流鼻血，應該先坐直，若是乾燥或過敏導致流鼻血，頭往前傾才是止血的正確處理方式，建議要做好濕度的控制，若是壓住超過15分鐘仍無法止血，或是合併不明原因如牙齦出血、皮膚瘀青等狀況時，就要趕快就醫。

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