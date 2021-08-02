快訊／新北3例感染源曝光　新莊1確診感染源不明待釐清

記者杜冠霖／新北報導

新北市2日新增3例確診個案，其中2例為新增個案，1例為居家隔離陰轉陽，新北市長侯友宜表示，新莊新增個案感染源還在釐清當中。

侯友宜表示，其中1例是7月31日因為朋友傳染給他，被居家隔離匡列後確診，蘆洲確診個案是朋友傳染、新莊確診案例是8月1日在陪太太去醫院時採檢確診，感染源仍在疫調當中。

中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增14例COVID-19確定病例，分別為12例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，個案分布以桃園市5例為最多，其次為新北市3例、台北市2例、基隆市及高雄市各1例，其中9例為已知感染源、3例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月31日累計公布14,475位確診個案中，已有12,884人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.0%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,078,019例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,060,458例排除)，其中15,688例確診。2020年起累計789例COVID-19死亡病例，其中781例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、台北市296例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

