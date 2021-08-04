避人潮！全聯尖峰時段曝光　再推「白沙屯中元普渡箱」省採買時間

▲全聯提供中元節尖峰時段，讓消費者可避開人潮採買。（資料照／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

今年中元普渡受疫情影響，全聯除了先前與北港朝天宮合作推出「代客普渡」專案後，如今再與北港武德宮合作，門市現貨也推出「白沙屯中元普渡箱」，讓消費者可快速整箱搬回家，節省採購時間；同時也提供往年中元節購物尖峰時段，讓民眾可參考、避開人潮採買。

全聯表示，即日起至8/15，消費者到全台全聯門市即可預購「北港武德宮代客贊普」預購方案，每份售價1,500元，內含18項食品以及金紙等，普渡供品統一由廟方於國曆8/22在武德宮中元普渡植福法會統一祭拜，廟方會代客填寫普渡疏文，祭拜完後普渡供品統一由廟方代為捐贈慈善團體，寄給消費者感謝狀，零接觸安心拜。

▲▼全聯8/8起門市現貨開賣「白沙屯中元普渡箱」。（圖／全聯提供）

而門市現貨直購箱部分，除了「北港朝天宮北港媽祖慈悲普渡箱」外，8/8起再開賣「白沙屯中元普渡箱」，內含12項食品與一支普旗、一張疏文，每箱售價699元，全台限量2,000箱，各門市販售數量有限，皆以現場貨量為準。

今年因疫情關係，業者也特別提倡消費者分流採買、一次購足，如往年的中元期間購物尖峰時段為上午10～11點，下午5～6點，建議民眾可避開採購高峰時段採買，甚至可直接選購一整箱的普渡箱供品，節省購物時間。

另外，家樂福也開跑中元節檔期，除了多項商品折扣外，會員獨享即日起至8/22，每週都提供顧客賺得折扣優惠，只要每週首購單筆消費量販滿2,000元、超市滿599元，就可獲得9折回饋現金折價劵；而即日起單筆消費量販1,599元、超市499元，即有機會抽總金額1百萬現金折價劵。

而愛買中元節即日起至8/24(二)，祭出餅乾、飲料、米、油、泡麵等，多達2000款商品特惠，最低「下殺38折起」，兩大中元熱門品類獨家推出「泡麵/麵條DM商品單筆滿288元送20元」、「包裝米單筆滿299元送30元」滿額送現金折價券。另父親節期間即日起至8/10(二)，也推出電鬍刀、按摩健身器材、保健營養商品等500款商品「下殺5.4折起」。

▲愛買中元節祭出2000款商品特惠，最低下殺38折起。（圖／愛買提供）

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