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疫情中拚國考　嘉藥保營系生邁進實習完成考試條件

▲嘉南藥理大學保健營養系學生，前往57家醫院實習，來完成參加營養師國家考試條件，因新冠肺炎疫情升級，校方並與實習醫院共同商定「因應COVID-19疫情，營養科系實習學生訓練計畫」，協助完成實習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學保健營養系學生，前往57家醫院實習，來完成參加營養師國家考試條件，因新冠肺炎疫情升級，校方並與實習醫院共同商定「因應COVID-19疫情，營養科系實習學生訓練計畫」，協助完成實習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學保健營養系近80位學生，預計前往57家醫院實習，來完成參加營養師國家考試條件，因新冠肺炎疫情升級，在保護實習生安全及兼顧同學取得營養師專技高考資格的雙重前提下，該系除參與營養學會、營養師公會視訊會議外，並與實習醫院共同商定「因應COVID-19疫情，營養科系實習學生訓練計畫」。

校方表示，將彈性調整實習截止日期到2022年4月30日，同時協調實習醫院與實習生完成PCR檢測、疫苗施打等程序，克服種種因疫情而來的不便，目前已有63位學生開始醫院實體實習。

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新冠肺炎疫情不只衝擊各行各業，也為各類國家考試帶來變數，尤其對營養師、藥師、社工師等這些必須完成專業實習才能參加國家證照考試科別，更是雪上加霜，不只國考延期，實習也可能被迫取消，嘉藥保營系自三級警戒升級以來便密切觀察以進行滾動式調整，並在營養學會主辦的視訊會議，建議將營養系的實習生比照醫學、牙醫實習生列入第一類醫事執業人員實習生優先施打疫苗，再將決議函送教育部及衛生福利部並獲得政府各部會良善的回覆。

▲嘉南藥理大學保健營養系學生，前往57家醫院實習，來完成參加營養師國家考試條件，因新冠肺炎疫情升級，校方並與實習醫院共同商定「因應COVID-19疫情，營養科系實習學生訓練計畫」，協助完成實習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

到成大醫院實習的邱詩芸同學表示，自從疫情日漸嚴峻，就深怕會影響到院實習，但學校不僅持續和各家醫院協調配套措施，也不斷安撫我們這些擔憂的實習生，甚至召集所有實習生共同視訊會議，講解到院實習的相關條件，例如施打疫苗等等，以確保實習生的安全。在成大醫院實習的她已經到醫院施打AZ疫苗，以符合到院實習條件，也在報到前3天做PCR核酸檢測，確認為陰性，才能夠入院實習。她特別謝謝系上與同學們一起應對實習的變故，讓大家可以繼續實習。

該系系主任孫芳明表示，自去年2010實習起，就持續與院方針對疫情狀況進行討論，很幸運2020年實習生在政府、醫院及民眾的自制下能照常實習。但2021年度實習同學們，必須在承受新冠肺炎蔓延壓力下完成醫院實習，相信在壓力下，該系學生不但能成長得更好，也能提早養成醫事執業人員應有的素養。

防疫警戒系上與院方都持續連繫與討論，並配合政府的各項政策進行調整，目前已有63位同學在完成第1劑疫苗施打後開始實習，該系也會持續追蹤關心每一個同學狀況，一起度過疫情難關，邁向營養師國考之路。

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