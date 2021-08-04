煤灰遮天畫面曝！混凝土廠局部崩塌恐怖揚塵　廠區如廢墟

▲苗縣三義鄉1間混凝土工廠，3日發生鐵皮屋頂坍塌意外，揚起的煤灰把周遭變成灰矇矇一片。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣三義鄉1間混凝土工廠，3日發生煤灰儲存區的鐵皮屋頂坍塌意外，成堆的貨櫃也滾落地面；坍塌的屋頂揚起大面積的煤灰四散空中，將周遭道路及溝渠變成灰濛濛一片，宛如爆炸後的場景，縣府環保局人員，也將依法規開單告發，廠方也允諾負責後續復原；所幸沒有造成人員受傷。

附近居民表示，這間位於三義鄉鯉魚潭村的混凝土廠，3日下午2時許，煤灰儲存區上面的鐵皮屋頂突然坍塌，巨大的聲響嚇壞附近居民，以為工廠發生爆炸，紛紛跑到外面一探究竟，卻發現外面的世界變成灰色的，坍塌揚起的煤灰覆蓋了整個工廠及周邊道路、水溝大排，滾下的貨櫃也東倒西歪的散落一地，宛如災難現場般。

▲▼工廠周遭都變成灰矇矇一片，掉落的鐵皮屋頂也將貨櫃壓的東倒西歪。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經了解，屋頂坍塌的地方，為混凝土廠製造低強度混凝土所添加的煤灰儲存區，面積約有300多坪，四周都用貨櫃當做牆面，初步研判因鐵皮屋頂的支柱強度不足而導致塌陷，加上掉下的屋頂又壓倒下方的貨櫃區，才會造成大量的煤灰揚起。

苗栗縣環保局接獲通報也派員前來查看，因大量的煤灰飛揚四散，造成周遭環境受到嚴重汙染，將依違反《事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準》，處6000到300萬元罰金，及違反《空氣汙染防制法》，處10萬到500萬元罰金。

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