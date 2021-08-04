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快訊／新北＋14足跡曝　台北101、遠百、家樂福、池上便當

▲▼新北疫情0804。（圖／新北市政府提供）

▲新北疫情0804。（圖／新北市政府提供，下同）

記者徐政璿／新北報導

新北市衛生局今（4日）公布最新足跡，案15833在7/29至8/2（09:00-14:00、16:00-20:00）前往米嘟池上便當（新莊區富國路），案15836、案15838、案15847則分別到過遠東百貨板橋寶慶店、遠東百貨板橋中山店、101購物中心、家樂福汐科店。

中央流行疫情指揮中心4日公布國內新增21例COVID-19確定病例，分別為20例本土及1例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，個案分布以新北市14例最多，其次為台北市5例、桃園市1例；其中16例為已知感染源、4例關聯不明將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月2日累計公布14,503位確診個案中，已有12,957人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.3%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,128,419例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,111,269例排除)，其中15,742例確診。2020年起累計791例COVID-19死亡病例，其中783例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、台北市297例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲▼新北疫情0804。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北疫情0804。（圖／新北市政府提供）

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