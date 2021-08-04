快訊／暴雨全面轟炸！全台「18縣市大雨特報」　這1帶雨最猛紫爆

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）



記者李宜秦／台北報導

受到西南風影響，今日各地天氣不穩定，中央氣象局發布大雨特報，部分縣市須嚴防雷擊強陣風等劇烈天氣，且可能出現短延時強降雨，外出務必小心。氣象局提醒，中南部地區雨勢明顯，累積雨量「紫爆」，且降雨會持續至今晚，明日接續受到颱風外圍環流影響，降雨還會更大。

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▲各地天氣不穩有雨。（圖／記者李毓康攝）

氣象局表示，受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今(4)日西半部、宜蘭及臺東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。氣象局另也針對「桃園市、新竹市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時00分止。

氣象局提醒，因對流雲系發展旺盛，臺灣海峽南部有線狀對流雲系即將移入臺南以南陸地，請注意強陣風、雷擊及瞬間大雨。

▲▼對流雲系移入，全台各地嚴防大雨。（圖／氣象局）

氣象局表示，今日受到西南風輸送水氣影響，南部仍可能有短暫陣雨，其他地方則偶爾有陣雨，西半部將有局部大雨，各地山區在午後也會出現大雨或豪雨。今日白天南部雨勢明顯，中部以北降雨集中在午後，今晚南部降雨持續，明天起受到颱風影響，降雨還會再增加。