快訊／盧碧海警14:30發布！颱風尾掃台「超強對流連轟3天雨」

▲明日起受到颱風外圍環流影響各地有雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

廣東附近海面的熱帶性低氣壓已增強為輕度颱風「盧碧」，中央氣象局將於14:30發布海上警報，預報顯示颱風將穿越台灣海峽北上移動，明日起至周六離台灣最近，氣象專家提醒，無論颱風如何移動，對台灣都會有劇烈影響，尤其中南部將再出現一波降雨高峰。

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▲氣象粉專提醒，盧碧對台影響不容小覷。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象局表示，將於今(4)日14時30分發布第9號颱風海上颱風警報，並於14時40分舉行記者說明會。氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，基本上已可確定盧碧颱風將穿越台灣海峽，只是偏左岸或右岸北上仍有變數，但無論颱風如何移動，都會為台灣帶來明顯雨勢，由於颱風屬於南強北弱的結構，它的南側是強勁的西南風，對流旺盛，可能會隨著盧碧的北上西南風增強，雨勢當然就會再次增強，預計這個週末，中南部可能會再迎來一波降雨高峰。

台灣颱風論壇｜天氣特急提醒，觀察盧碧颱風的颱風尾，可以發現強對流區及強風區全部都集中在暴風圈的外側，即便路徑上稍微拐彎往華南沿岸，這次台灣西部還是會掃到颱風尾，況且西部這幾天受到西南氣流影響，水庫已經接近飽和，西部再度迎來一波強降雨，很可能出現積淹水情形。

▲颱風盧碧預計將穿越台灣海峽北上移動。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉宇其表示，盧碧颱風將逐漸往台灣海峽方向接近，依據目前路徑、強度而言，颱風對澎湖、金門、馬祖影響較大，北上過程可能加強西南風，為中部、南部帶來大雨或豪雨，盧碧預計會以輕颱強度接近台灣，不過目前看來颱風登陸機會較低。

今明兩日盧碧將以東北轉北北東移動，明天接近華南沿岸，有可能登陸華南陸地，周五、六通過福建沿海，周日加速遠離台灣。明日是颱風逐漸接近的過程，台灣海峽、澎湖、金馬、馬祖風力加大，天氣不穩定，且西南風將帶來水氣，中南部將有局部大雨或豪雨。

颱風影響最大的時間點落在周五、周六，屆時海上將出現8到10級強陣風，中南部持續有大雨或豪雨，澎湖、金門、馬祖也會有明顯雨勢。颱風將於周六下半天、周日加速遠離台灣。

▲颱風北上將影響台灣。（圖／氣象局）

氣象局表示，位於廣東海面的盧碧，目前資料顯示未來以沿著大陸華南沿海北上的機率較高，雖然未來的變化仍大，不過周四到周六會是離台灣最近的時候，對各地（含澎湖、金門及馬祖）影響的程度將視其路徑及強度而定。

而原位於琉球南方海面的低氣壓，已於今天凌晨2時增強為熱帶性低氣壓，距離臺北東南東方約410公里，未來雖有增強為輕度颱風的趨勢，不過將朝日本方向前進，直接影響臺灣機率低。