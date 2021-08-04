放颱風假機率曝！颱風盧碧明起逼近　氣象局預估「陸警範圍」出爐

記者李宜秦／台北報導

今年第九號颱風盧碧生成，中央氣象局預估最快於今日下午到傍晚發布海上警報，若颱風依據目前預測路徑移動，可能將於明日下半天針對金門、馬祖發布陸上警報，而因颱風登陸機會低，因此對本島發布陸警的機率較低，等於本島放颱風假的機會較小。

▲目前台灣附近海上有颱風盧碧與熱帶性低氣壓TD12。（圖／氣象局）

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氣象局預報員劉沛滕表示，位於台灣東方海面的熱帶性低氣壓TD12預計將於明日凌晨增強為第十號颱風「銀河」，不過由於位置離台灣較遠，因此對台灣不會有直接影響。

而今日生成的第九號颱風盧碧則將於明日逐漸接近、穿越台灣海峽，周五、六離台灣最接近。氣象局預估，最快於今日下午到傍晚針對台灣海峽發布海上警報，明日下半天針對金門、馬祖發布陸上警報，由於颱風是緊貼福建沿海移動，因此登陸台灣本島機率低，換言之，放颱風假機會也較小。

▲▼颱風盧碧對台影響較大，可能發布海警與陸警。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉宇其表示，盧碧颱風將逐漸往台灣海峽方向接近，可能今日下午到傍晚發布海上警報，依據目前路徑、強度而言，颱風對澎湖、金門、馬祖影響較大，可能於明日下午發布陸警，北上過程可能加強西南風，為中部、南部帶來大雨或豪雨，盧碧預計會以輕颱強度接近台灣，不過目前看來颱風登陸機會較低。

今明兩日盧碧將以東北轉北北東移動，明天接近華南沿岸，有可能登陸華南陸地，周五、六通過福建沿海，周日加速遠離台灣。另一個熱帶性低氣壓TD12位於台灣東方海面，逐漸往東北方移動，未來也可能生成颱風「銀河」，不過由於距離較遠，對台灣天氣沒有影響。預報顯示，兩個熱帶系統的相互牽引並不明顯。

明日是颱風逐漸接近的過程，台灣海峽、澎湖、金馬、馬祖風力加大，天氣不穩定，且西南風將帶來水氣，中南部將有局部大雨或豪雨。颱風影響最大的時間點落在周五、周六，屆時海上將出現8到10級強陣風，中南部持續有大雨或豪雨，澎湖、金門、馬祖也會有明顯雨勢。颱風將於周六下半天、周日加速遠離台灣。

▲颱風北上將影響台灣。（圖／氣象局）