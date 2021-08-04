戴資穎、麟洋配下午返國　空軍派「4架幻象2000」伴飛相迎

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中華隊在本屆奧運表現亮眼，羽球代表隊拿下1金、1銀最佳成績，政府為恭賀選手回國，下午將安排4架幻象2000戰機，伴飛選手搭乘的華航班機回到桃園機場，若氣候許可下，將施放熱焰彈。

中華隊凱旋歸國，今（4）日下午羽球隊成員，戴資穎、周天成、王子維、王齊麟、李洋，以及教練團還有防護員共12人將搭乘華航班機榮耀返國，於5點20分抵台。為表彰功績與恭賀選手，空軍以「總統級」規格迎接選手，當班機一進入到我國防空識別區時，4架幻象2000戰機將一路伴飛選手搭乘的班機回到桃園機場。

根據《中央社》報導，軍方人士清晨透露，政府為表達對體育的支持，下午將安排4架幻象2000戰機自新竹空軍基地起飛，並在空中迎接搭載選手回台的華航班機，氣候許可下，幻象2000將於班機左右兩側施放熱焰彈，慶祝中華隊選手的優異表現。

中華隊奧運代表團目前為止拿下獎2金4銀4銅，包括羽球男雙「麟洋配」1金，以及郭婞淳在舉重女子59公斤量級的金牌；楊勇緯、李智凱、戴資穎，射箭男團湯智鈞、鄧宇成、魏均珩皆拿下銀牌；羅嘉翎、陳玟卉、潘政琮，桌球混雙林昀儒、鄭怡靜皆奪下銅牌。

▲幻象2000。（資料照／記者李毓康攝）

