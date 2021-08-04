正妹議員力挺「小S沒有說錯什麼」　兩岸關係惡化是政者的責任

▲鍾沛君發文力挺小S。（圖／翻攝鍾沛君臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

小S因為我奧運「國手」加油，結果被大陸網友以「支持台獨」、「辱華」為由出征，4家大陸廠商也宣布解除相關代言合作。對此，國民黨台北市議員鍾沛君表示，小S沒有用錯詞彙，也沒有說錯什麼，而是從政者，責任大多了。

鍾沛君今（4）日發文表示，一句「國手」，那是我們自然不過的用語，是對優秀運動員的尊稱。也包含了許多台灣人的生活經驗，那些因為重大賽事，早該睡覺的孩子們被特許熬夜觀戰；或是得勝凱旋，孩子們被大人扛在肩上看車隊遊行的記憶。

鍾沛君說，小S沒有用錯詞彙，也沒有說錯什麼，兩岸關係惡化到這種程度，對立如此尖銳，幾乎沒有迴旋空間，不是她的錯，從政者，責任大多了。

鍾沛君強調，「我不能接受瑞莎因為『中華隊加油』被出征，同樣地，我也不能認同小S因為『國手』被抵制。當然，我知道不能干涉個別網友的意志，或是廠商的決策，但至少我能站出來，講我真心相信的話。」

小S遭大陸網友出征，國內政壇不分藍綠紛紛出聲發文力挺，文化部昨也透過臉書表示，在台灣，沒有一位選手，需要為了比賽失利、沒有得到金牌而道歉；「也沒有一位藝人，需要為了支持自己國家的選手而道歉。」