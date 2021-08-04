最猛毒后1傳126！無照打牌釀「3000人成傳播鏈」　全城封鎖圍堵

▲揚州新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省揚州市公安局邗江分局3日發布通報，對揚州此輪疫情1號確診病例毛姓女子（64歲）以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。通報顯示，毛女原住在南京，從南京高風險區乘大巴前往揚州的表姐家，隨後多天在棋牌室打麻將，之後因咳嗽發燒前往醫院就診後確診，目前已害3000多人全部封控管理，上百人確診。

據《新華社》報導，毛女在南京的居住地位於南京江寧區祿口街道。南京疫情發生後，這一地區被劃定為高風險地區。7月21日，毛女從南京乘坐大巴車前往揚州，住在其表姐位於邗江區雙橋街道家中。7月27日，她因咳嗽、發燒自行到揚州友好醫院就診並被控制，7月28日經揚州市級專家會診，診斷為新冠肺炎確診病例，為此輪疫情中揚州公布的首例確診病例，此後被轉運至南京公共衛生醫療中心治療。其姐姐也被感染，成為揚州公布的2號確診病例。

據江蘇省衛健委8月4日發布的信息，8月4日0到24時，揚州市新增本土確診病例32例。截至目前，在此輪疫情中，揚州已累計報告本土確診病例126例。從目前已公布的病例活動軌跡來看，前期多數確診病例都是與毛女及其姐姐在棋牌室打牌的老人。

揚州市公安局邗江分局通報說，經初步調查，7月21日上午，毛女擅自離開已採取封控管理措施的南京居住地來揚州。7月21日至27日期間，未按照邗江區新冠肺炎疫情防控指揮部發布的通告要求主動向社區報告南京旅居史，還頻繁活動於揚州市區多處人員高度密集的飯店、商店、診所、棋牌室、農貿市場等，致使新冠肺炎疫情在揚州市區擴散蔓延，造成極其嚴重後果。

揚州警方表示，毛女違反傳染病防治法的相關規定，未按防控措施要求向所在社區報告，隱瞞行程。在公安機關第一時間對其調查時，還拒絕說出來揚州之後的行程，拒絕執行縣級以上疾病預防控制機構依照傳染病防治法提出的預防、控制措施。7月29日，因涉嫌妨害傳染病防治罪，警方決定對毛女立案偵查。目前，案件正在進一步偵查之中。

此外，8月3日，揚州市邗江區副區長丁明哲介紹了揚州首例確診病例毛女的流調情況，7月27日晚，毛女核酸檢測初篩結果呈陽性後，揚州市邗江區立即啟動應急預案，迅速部署全員核檢和流調工作，將念四新村42幢1100多戶3000多人全部封控，同時，全面加強交通管控，最大程度阻斷疫情傳播的渠道。