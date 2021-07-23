台中沙鹿市場3攤商不戴罩！規勸反被罵　網：拒買抵制　

記者李忠憲／台中報導

疫情警戒將降2級，卻有市場攤商自行「解封」不戴口罩！民眾檢舉，沙鹿大同街市場有攤商不戴口罩，勸導不聽。警方23日前往，果然查獲3名攤商未戴口罩，將依違反《傳染病防治法》移送相關單位開罰，也呼籲民眾仍應配合防疫規定，外出全程戴口罩。

▲民眾發現沙鹿市場2名魚販（中，右）不戴口罩，警方到場查獲豬肉販（左）等3人違法。（圖／民眾提供）

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▲▼沙鹿市場2名魚販不戴口罩，民眾規勸竟然還罵人。（圖／羅先生授權提供）

羅姓民眾今天上午在臉書「沙鹿之美」社團PO文指出，「三級警戒全程帶口罩還在進行中，今早市場採買，這二位仁兄未戴口罩，販售攤位魚貨，現在是賣魚的都不戴口罩了嗎？還是有惡勢力在保護傘」，「屢道德規勸不聽，請相關單位協助，萬一他們確診了，沙鹿市場不用幹了，我還真不敢買，沒保護自己何來做生意」。誇張的是，「屢次規勸還會罵人」，引發網友熱議。

有人說，「天啊很沒水準那就不要跟他買！用行動表示」、「贊成拒買」、「沒戴口罩的我也不敢買」。也有人說，「當防疫破口，確診又在那裡怨天尤人，唉唉叫！戴口罩這麼難嗎？何況又是在做生意！都不怕客人不敢靠近，這種勇氣我也佩服」

▲▼警方到場查獲3名攤商未戴口罩，依法函請相關單位開罰。（圖／民眾提供）

清水分局沙鹿分駐所得知後，今天上午立刻前往市場查察，果然在10點45分左右，在沙鹿區大同街與新興街口，發現2名魚販及1名豬肉販3人未帶口罩。經當場蒐證後，予以舉發傳染病防治法通知單，將移請相關單位予裁處。

警方呼籲，三級警戒仍持續，請民眾配合政府，外出全程戴口罩，以維護你我安全。

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