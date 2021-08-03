颱風「逼近台灣海峽」機率高！3種可能路徑曝　最大降雨熱區出爐

記者李宜秦／台北報導

熱帶性低氣壓持續發展，中央氣象局預測將於今晚到明日發展為輕度颱風「盧碧」，於周四到周六距離台灣最近，將為全台帶來雨勢。氣象專家賈新興表示，颱風朝台灣海峽接近的機率高，且無論如何中南部地區都是降雨的熱區。

▲全台各地天氣不穩定。（圖／氣象局）

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氣象局簡任技正伍婉華表示，今日到周三受到西南風影響，各地天氣不穩定，北部、中南部整天有雨，且可能出現局部大雨，山區午後也有大雨或豪雨，加上台灣位處低壓帶中，華東一帶、北部及東部海面都各自有低壓環流發展，未來這些熱帶系統如何發展與移動、是否彼此牽引等，都會大幅影響台灣天氣。

▲熱帶性低氣壓發展中，可能增強為颱風往台灣靠近。（圖／氣象局）

而位於廣東附近海面的熱低壓預計於今晚到明日增強為輕度颱風盧碧，颱風將往東後再往北移動，周四到周六最接近台灣，金門、馬祖、澎湖將有強陣風與明顯雨勢，而北上的熱帶系統也會讓西南風持續影響，中南部整天都有陣雨或雷雨，也可能出現短延時強降雨、局部大雨或豪雨，北部、東部則會斷斷續續下雨。

伍婉華指出，目前熱低壓所處的大氣、海洋環境都有利於增強，因此熱低壓正在持續發展與增強中。氣象專家賈新興表示，初判颱風朝台灣海峽接近的機率高，無論颱風往北走登陸福建，或是走台灣海峽、從高屏登陸，中南部地區都是降雨的熱區。