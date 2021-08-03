「卧槽」羽球女雙被投訴！陸網嗆南韓輸不起　拋2字解釋：沒文化

記者曾筠淇／綜合報導

東奧羽球場27日舉行女雙預賽，中國選手陳清晨、賈一凡逆轉擊敗南韓選手金昭映、孔熙容，值得注意的是，陳清晨在賽中數次大喊「卧槽」，引發外界關注，南韓羽球協會也正式投訴該行為。消息曝光後，大陸網友則紛紛表示，「明明是Ｗatch out，懂不懂啊」、「偷國人輸不起」。

▲中國羽球女雙奪得銀牌。（圖／路透）

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陳清晨在賽中狂噴「卧槽」一舉引發南韓不滿，南韓羽球協會已正式向世界羽球聯盟（BWF）投訴該行為。消息曝光以後，不少大陸網友都在微博上表示，「韓國人有病吧」、「打了你兩局都贏了，怎麼還輸不起啊」、「偷國又在找碴」、「Champion at Olympics（CAO）」、「小國就是格局小」。

其中，還有不少大陸網友強調陳清晨當時說的是「Watch out」（小心），而非「卧槽」，「沒文化真可怕，明明說的是Watch out」、「我們不是解釋了是發音不標準嗎？Watch out有什麼問題嗎」、「沒聽過嗎？是需要中國人教韓國人英文嗎」、「明明是Watch out提醒人家一下」。

▼大陸網友對於被投訴感到傻眼。（圖／翻攝自微博／呱呱每日冲浪）

▲▼大陸網友一片謾罵。（圖／翻攝自微博／呱呱每日冲浪）

回顧整起事件，本站曾報導《中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒 正式提出投訴》，中國羽球女雙組合27日對上南韓女雙組合時，陳清晨不斷在場上大喊「卧槽」，不論得分、失分，都頻頻爆粗口。

陳清晨口中的「卧槽」被外界視為髒話，南韓網友也為此怒火中燒。由於「卧槽」一舉引發眾人討論，因此陳清晨事後也在微博上表示，不好意思讓大家誤會，那是她對自己在贏球氣勢上的一個鼓勵，發音不太好讓大家誤會，她會再調整。

雖然陳清晨堅稱自己沒有罵髒話，只是「發音相近」而已，但是這番解釋南韓並不買單，南韓羽球協會今日表示，目前已向世界羽球聯盟（BWF）投訴，相關程序仍在進行中。事實上，國際奧委會雖然沒有規定比賽中不可以使用髒話，但是世界羽球聯盟明文規定，選手不可以以評審以及觀眾聽得見的程度，說出具有侮辱、褻瀆性的字眼。