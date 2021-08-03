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基隆海派抵用券3小時全數秒殺　再加碼2000套4日中午準時開賣

▲基隆海派抵用券3小時全數秒殺 再加碼2000套4日中午準時開賣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆海派抵用券3小時全數秒殺，再加碼2000套4日中午準時開賣。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今夏必衝「基」會不等人！基隆市政府於7月27日搶先推出「海派浪漫-商品抵用券」QRcode抵用券買百送百、買千送千的限時、限量優惠活動，並於「基隆載航」、「北北基好玩卡」、「愛臺灣博物館卡」三大旅遊平台同步開賣，當日流量瞬間飆升，限量2000套的抵用券在開賣後3小時內全數搶購一空，市府再加碼推出2000套，於8月4日中午12時準時開賣。

林右昌表示，為振興大基隆觀光圈在地旅遊，在後疫情、微解封之際，積極輔導基隆在地業者，朝「智慧觀光」的目標，共同推廣旅遊數位化，導入電子票券服務，搶攻零接觸商機，同時遵循中央防疫指揮中心的政策，提倡安心旅遊，落實防疫規範。

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林右昌說，上週2000套抵用券在開賣後3小時內全數搶購一空，受到民眾廣大熱烈迴響，本週市府再加碼推出2000套，於8月4日中午12時準時開賣；除此之外，線上同時舉辦「海派刮刮樂」，獎項多元豐富，包含基隆特色好禮，以及本次活動3大線上通路「基隆載航」、「北北基好玩卡」、「愛臺灣博物館卡」最高7折的電子即享折價券，總值數萬元好禮通通要送給你，就是要「夠海派」送優惠，讓你的基隆旅程，十足超「基」省、輕鬆又方便。

▲基隆海派抵用券3小時全數秒殺 再加碼2000套4日中午準時開賣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市政府再加碼推出2000套，於8月4日中午12時準時開賣。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，這次基隆GO Shopping商品抵用券的合作店家新增為49家，較上週新增9家，種類豐富多元涵蓋食、宿、遊、購，範圍涵蓋市中心、正濱漁港、和平島公園及八斗子等知名景點，讓旅客在規劃行程前，能夠任君挑選並輕鬆使用手機進行消費，期許藉由這次共同推行抵用券的機會，大幅提升基隆觀光旅遊的多元化與便利性，讓旅客來到基隆感受創新的科技旅遊！

同時市府也呼籲民眾在警戒降級之後來到基隆「溫柔友善地消費及出遊」，仍需配合中央防疫措施規定，佩戴口罩、勤洗手消毒、量測體溫並配合實聯制，保持社交距離，落實各項防疫作為，以維自身及周邊民眾之安全。

今日市府加碼推出的2000套限時限量優惠，將準時於8月4日中午12時於「基隆載航」、「北北基好玩卡」、「愛臺灣博物館卡」3大線上平台開賣，上次錯過的民眾，請把握這次機會，大家一起相約「海派浪漫｜基隆GO Shopping」活動線上見，不見不散！

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