中央釋出42萬莫德納！陳其邁估高雄拿10分之1　最快開打時間曝





▲大東文化藝術中心疫苗接種。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中央流行疫情指揮中心即將釋出約42萬劑莫德納疫苗至預約平台，高雄市長陳其邁今（2）日表示，依過去的經驗大概可以拿到10分之1，按照期程規劃，大概在8月20幾號開始，AZ和莫德納就會開始第二劑的施打。

中央將撥42萬劑莫德納給全台，被問及高雄可以得到幾劑以及施打對象，陳其邁今在高雄市議會受訪時回應，現在為意願登記期間，我們過去的經驗大概就是10分之1左右。之前有一批是提供一至三類跟孕婦，現在都已經按預約登記的部分在施打。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

不過，由於台灣面臨疫苗短缺，兩劑疫苗施打時間是否會延長？陳其邁指出，過去建議，在AZ部分是10-12週，但這個時間其實也要看疫苗的數量、供給還有施打的期效，原則上，我的了解莫德納也是10-12週，所以在按照這個期程的規劃，我們大概在8月20幾號開始，AZ和莫德納就會開始第二劑的施打。

指揮中心宣佈將釋出約42萬劑莫德納疫苗至預約平台，主要提供第1-3類、孕婦的第二劑及第9類民眾施打，這波登記只到8月3日截止。

指揮中心提醒，第一類到第三類對象與孕婦接種莫德納、且至8/11前已間隔滿28天者，應於8/3中午12點前儘速完成意願登記，以保障第二劑接種權益。

