屏東大雨林邊台17線部分路段積水未退　瑪家瑪筏道路坍方

▲瑪家鄉瑪筏道路塌方 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受西南氣流為屏東縣帶來大雨影響，縣內河水暴漲，聲勢驚人；瑪家鄉專五道路等多處山坡塌方，鄉長梁明輝臉書緊急宣佈筏道路、屏專五道路封閉，禁止人人車上屏專五道路、白賓山、笠頂山，籲請配合；而林邊鄉部分低漥村落，目前仍積水，南二高台17線附近道路仍在積水，管制交通。

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中央氣象局今(3)日持續對屏東地區發佈大雨特報，早上8時至下午12時30分，未再下雨；但昨(2)山區雨勢相當大，瑪家下了近300毫米雨量、春日鄉大漢山下了286毫米，雨量分居全台2、3位。

受大豪雨影響，林邊、佳冬等低漥地區目前仍積水未退，台南二高17線附近道路積水未退，持續管制交通。而瑪家屏專五道路、沿山公路及多處農路坍方，禁止人車上白賓山、笠頂山、專五道路。

所幸雨勢到早上10點後開始放緩，梁明輝表示，目前坍方嚴重處有瑪筏道路14k、屏專五道路多處大小坍方落石，山上的鄉民現都已下山，但山上仍持續有雨勢，隨時有再坍方的可能，籲請民眾切勿上

轄區的內埔警分局表示，專五道路係屬山地管制區，0公里至15公里處得申請入山，15公里後為「禁止申請路段」。另10至15公里處瑪家村及舊筏灣等居民，目前已遷村至禮納里，該路段暫無人車通過。鄉公所己通報廠商前往清除路石、坍方，儘速在短時間內恢復道路通行。

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