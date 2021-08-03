快訊／4族群第二劑莫德納今中午截止登記！陳時中下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

近期國內疫苗供貨吃緊，中央流行疫情指揮中心規劃第五輪改提供莫德納疫苗，優先提供第一類至第三類以及孕婦等四類對象接種第二劑。指揮官陳時中表示，開放第二劑接種莫德納疫苗者進行登記，此次意願登記結算將於今（3）中午12時截止。後續疫苗安排規劃，也將在下午2點記者會說明。

為使平台運作更為順暢，指揮中心調整目前意願登記結算時間至今天中午12時截止，另預約期程預定自8月5日上午10時至8月7日中午12時止，預計提供已接種第一劑莫德納第一～三類對象、孕婦且至8月11日前已間隔滿28天者接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，陳時中昨也提到，第五輪提供莫德納，除了優先四類對象的第二劑之外，將開放第九類對象來接種。他解釋，先前幾輪因為AZ提供的量比較多，可以在十類優先對象之外，多排需兩個年齡層下來，但莫德納比較少，所以開放第九類大概也只會打一部份。

陳時中分析，四類優先對象第二劑大概有7萬人左右，另有7萬人是65歲以上族群，其餘可於平台分配約42萬劑，目前評估優先對象，第九類大概還有88萬人登記要打莫德納，第五輪只會打到第九類約50多歲人，但實際情況還要看看平台。