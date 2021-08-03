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「4人一天3餐500元」網兩派戰翻　最省人妻每月1萬天天有肉

記者黃翊婷／綜合報導

一天3餐的花費到底多少錢才算合理？一名網友在臉書「爆廢公社」PO文詢問，如果是一家4口的3餐，一天菜錢500元是否足夠。沒想到引起網友們兩派意見熱議，認為足夠的網友說，「買便宜的菜煮就可以」、「女同事一家4口，一個月餐費1萬元，一天3餐，每天都有肉類，假日固定外食」；而覺得不夠的網友表示，「連一天1000元有時候也很緊」、「一家3口幾乎都外食，一天就要800元左右」。

吃飯,聚餐,聚會,親戚,過年,用餐,全家,飯桌（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲對於一家4口3餐費用500元到底夠不夠，網友們看法不一。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，不知道大家覺得一家4口人的3餐花費，每天菜錢多少才算合理，「500元能解決嗎？做得到嗎？你們家都花多少？」

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沒想到這篇簡短的PO文，意外掀起兩派網友論戰。認為一天500元菜錢不夠的網友，紛紛崩潰表示，「我自己一天的飲料錢就500元了，吃的都不知道要花多少」、「一天3餐500元是開玩笑嗎？說可以的請那個人去買菜回來」、「根本不夠，連一天1000元有時候也很緊」、「很省，一家3口幾乎都外食，一天就要800元左右」。

認為辦得到的網友則留言分享個人或親友的經驗，「買便宜的菜煮就可以」、「我家5口一天500元菜錢，自己煮很OK啊」、「女同事一家4口，一個月餐費1萬元，一天3餐，每天都有肉類，假日固定外食，我超級佩服她」、「我們一家3口，固定六日還有2個小孩會過來，一天也才買200多元而已，不超過300元，也都很夠吃啊」。

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