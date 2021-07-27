打完2劑AZ卻收到簡訊！他傻「要打第3劑？」網：我連第一劑都沒有

▲疫苗接種示意圖。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

第四輪新冠疫苗預約今日上午10點開放系統並且發送預約簡訊，本輪開放至38歲以上族群，不少人苦等不到通知，但有人打完兩劑後，竟然還收到疫苗接種通知，這名男網友疑惑表示，日前已施打完第二劑AZ，結果又收到簡訊通知，「難道要我打第三劑嗎？」有人就笑說「跟他拼了，等你的第三劑心得」。

這名男網友稍早在臉書「爆廢公社」發文，貼出疫苗接種卡，於今年5月中施打第一劑AZ疫苗，本月23日已施打第二劑AZ，結果今天早上10點卻收到簡訊通知，請他到預約平台登記疫苗接種，讓他感到很傻眼，並PO接種卡證明自己真的打完兩劑了。

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貼文一出，引起網友們討論，「吃到飽的慨念」、「應該是高端第三劑人體試驗」、「打越多越強， 多打兩劑就能突破超級賽亞人的極限了」、「打二送一」。也有網友表示，自己剛打完也通知，「我第一劑才剛打完4天，昨天又收到簡訊叫我去打」。

▲原PO已打完兩劑，還收到簡訊通知。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

其中，也有網友哀號，「第一劑都還沒收到簡訊的飄過」、「你讓一劑都還沒打的人情何以堪」、「我連第一劑都排不到，都顯示不符合資格，殘劑也排不到，無言」、「好羨慕，我連第一針都沒有，您可以準備第三針了」。有人則表示，可能是因為系統來不及更新，導致已經打過的人又再次收到簡訊，「系統有問題，你不是第一個案例」。

此外，還有一名網友分享，疑似有民眾登記時填錯號碼，導致他收到三次接種疫苗的簡訊通知，前兩次通知時都沒有寫上名字，害他還開心了一下，仔細一看才發現不是自己，貼心提醒該民眾記得去預約打疫苗。貼文曝光後，網友們笑翻，提醒大家沒收到簡訊可以到平台看一下，或許是填錯電話號碼。