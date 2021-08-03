好久沒真面目見人！他崩潰問「這幾年能脫口罩？」　網搖頭吐真話

▲戴口罩已經成為日常。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

雖然疫情降為二級，但無論處於何種警戒狀態，口罩一定是最基本防護，尤其這2個月來幾乎只要一出門就不會脫口罩，民眾也已經習慣口罩跟面部融為一體的感覺，不過戴口罩對很多人來說仍不舒服又麻煩，有網友就在PTT問卦，「這幾年有機會拿下口罩嗎？」

原PO在PTT表示，美國才剛解封沒多久，又宣布外出恢復戴口罩，他看到這則新聞忍不住覺得煩燥，現在台灣也是出門都要戴口罩，已經很久沒有用真面目見人，隔著口罩和人對談實在不習慣，偏偏疫情又不是短時間可以平息的事，「很厭煩會不會不只幾年，終其一生都要戴口罩度日了？」

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▲近兩年要脫口罩難了。（圖／記者姜國輝攝）



網友留言，「台灣應該是要戴到明年去了拉」、「只能等新的疫苗能根斷傳染力，不然無解吧」、「不拿下也沒關係，反而可以減少許多飛沫傳染病，跟空氣汙染」、「疫苗覆蓋率夠高的話有機會，歐美國家雖然脫口罩後確診增加，但重症致死率並沒有相應上升」、「戴口罩還好，不能出國不用隔離比較爛，而且也沒給一個標準，盼不到未來。」

一名網友回文，以台灣、美國、中國的防疫標準來看，近幾年很大機率都要戴著口罩，室外還可能有彈性空間，但室內是一定要戴，「這些國家都有類似的規定，只是程度不同」，依照目前全球狀況，在口罩這方面「唯一完全開放，自由生活的國家只有英國」，而英國開放脫口罩以後，確診人數沒有明顯上升，疫情趨勢仍持續往好的方向發展，「確診量並沒有如英國科學家預料的大爆發，但英國的狀況又跟以色列不太一樣，所以還要持續觀察。」