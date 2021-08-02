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台灣環境毒物專家　李俊璋升任成大副校長

▲成大校務總顧問李俊璋8月1日起升任副校長。（圖／記者林悅翻攝）

▲台灣知名環境毒物專家，成大校務總顧問李俊璋8月1日起升任副校長。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國立成功大學校務總顧問李俊璋8月1日起升任副校長，李俊璋在成大服務滿30年，他是國內知名的環境毒物研究和健康風險評估專家，李俊璋自己還能燒一手好菜，年夜飯的12道大菜全部自己來，令人見識到他處處用心的一面。

李俊璋曾任行政院環境保護署環境衛生及毒物管理處科長，任內參與「毒性及關注化學物質管理法」和「有害事業廢棄物認定標準」等法令的制訂與推動，1991年到成大服務，曾任醫學院環境醫學研究所代所長、副教授、教授、環境保護暨安全衛生中心主任、主任秘書，目前是成大環境微量毒物研究中心主任。

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李俊璋是國內知名的環境毒物研究和健康風險評估專家，他一手建立的成大環境微量毒物研究中心，多年來多次幫國人揪出受戴奧辛污染的食品與環境，例如2005年在彰化發現戴奧辛鴨蛋、2009年發現高雄有戴奧辛鴨等，將台灣食安問題推上檯面，也促使政府祭出一連串法令與管理辦法。

李俊璋表示，外界總以為污染是集中在都會區，但這些戴奧辛毒物卻大多藏在鄉間，他深入鄉鎮角落，揪出問題。1990年代開始，全臺陸續興建焚化爐，民眾對焚化爐和戴奧辛的污染問題心存警戒，環保署針對內湖焚化爐附近里民進行健康調查時，他就加入調查，更在成大醫學院及環境保護署全力支持下，成立研究中心。

李俊璋帶領團隊調查，台南市安南區顯宮里及鹿耳里居民的血液戴奧辛含量，竟有4人超過100皮克/克脂肪，高出平均值5倍之多，他認為當中必有緣故，李俊璋對附近居民進行流行病學及健康照護研究，發現受試者的血液戴奧辛濃度異常超標，展現科學家的鍥而不捨的堅持精神。

在雲林麥寮，李俊璋也以專家的身份，建議台塑與其每年捐30億台幣做地方建設，還不如每年拿出1000萬元，為麥寮地區40歲以上的居民做健康檢查，早期發現居民是否罹患B型肝炎，提早介入治療，避免B型肝炎演變成肝癌，從2011年開始進行，如今麥寮地區的肝癌發生率正在下降，李俊璋表示，即使再困難、再辛苦，「身為大學學者本該善用專業助人，和社會站在一起。」

撇開嚴肅冰冷的毒物專業，李俊璋在廚藝上的造詣令人刮目相看，他笑說，家裡有四個兄弟姐妹，媽媽很會做菜，而自己陪在媽媽身邊的時間最長，耳濡目染下，幾乎媽媽所有的「手路菜」都被他學會，「治大國若烹小鮮」，這次出任副校長，未來李俊璋如何以廚師料理時的平衡與周全，協助蘇慧貞校長，為成大帶來更不一樣的風貌，備受外界期待。

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