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值得深交！5星座講話狠毒「人其實很好」　你朋友上榜幾個？

閨密,閨蜜,好友,姐妹,好朋友。（圖／取自librestock網站）

▲在你身邊也有刀子口豆腐心的好朋友嗎？（示意圖／取自librestock網站）

記者李佳蓉／綜合報導

說話是一門藝術，但忠言逆耳，有些人說起話來狠毒、不堪入耳，事實上是關心你、在乎你的意思。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》盤點「嘴巴好像很狠毒，但心地其實很善良」的5個星座，其中有人是見義勇為，為了不公平伸張正義；還有人是愛之深責之切，一切出於好意，就看你是否能懂得他／她的苦心了。

安德魯說，此次不僅要參考太陽外，也要參考水星及上升：

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1.射手座
射手毒舌分為2種，大多時候說話沒想太多，又直又快脫口而出，不小心傷到人，還會白目地覺得「你反應為什麼這麼大」？另外，對於不公不義的事情，射手熱心又雞婆，即使事不關己也會火力全開應戰，常讓人捏把冷汗，對於自認不需要尊重的人，會超故意毒舌，他/她非常在意人與人相處間的尊重。大多時候射手座都是有口無心，若身邊的朋友剛好是這星座，被嘴到千萬別往心裡去。

2.獅子座
天生愛面子的獅子們，意見或是堅持不能夠被人否認與推翻，否則會惱羞成怒。事實上他/她們說話不是太狠，只是講話語氣較衝、音量較大，讓人感覺極具殺傷力，其實獅子的內心很柔軟、熱心助人，只有當自己地位不保，才會看到他/她齜牙裂嘴的一面。

值得深交！5星座講話狠毒「人其實很好」　你朋友上榜幾個？（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

3.天蠍座

只有和天蠍越親近的人才越能感受到他/她的毒舌，天蠍的直率常無意間傷到人，還自認「說的是事實怎麼搞得像是我的錯？」很多人只想聽好話，偏偏天蠍覺得寧可得罪人，也不說假話，若倆人如此熟識，還要小心翼翼，代表關係只是一般般。天蠍愛之深責之切，對越在乎的人越嚴格，有種「我是為你好」的心態，一切出於好意，就看你有沒有辦法體會他/她的用心良苦。

4.處女座

若處女座對你太客氣，千萬別高興得太早，證明他/她沒有把你當自己人！吵架時也別想吵贏邏輯清晰、講理不講情的處女座，只要踩到他/她的地雷，犀利的言詞表達可說是得理不饒人，講話難聽讓人無法接受，但都是出自於要你知道別再犯同樣錯誤，是標準刀子嘴豆腐心，碎念中藏滿著愛。處女座對於親近的人會不小心起到教育作用，事實上心底還是很護著你。

值得深交！5星座講話狠毒「人其實很好」　你朋友上榜幾個？（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

5.摩羯座
平時看起來話不多、情緒穩定的摩羯座，其實波濤在內心，很多時候只是忍著不說，但一說卻很驚人，厲害在於深藏不露。只要惹毛他/她，一開口就會不顧及情面讓你很難找到台階下，他/她們說話不是狠毒，只是讓人不知該怎麼接下一句。摩羯富有同情心會幫助弱勢，壞就壞在表達能力差，容易讓人誤會而產生距離感，其實沉默寡言的他/她們很喜歡熱鬧氣氛。對你說話難聽是把你當自己人，當連話都懶得再說一句，你才需要緊張。

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