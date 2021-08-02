北市40萬長者打第2劑時間出爐　AZ疫苗8／24、莫德納9／10

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

北市府規劃14日起針對65歲以上長者施打第2劑疫苗。台北市長柯文哲2日在防疫記者會表示，65歲以上長者預計打第2劑疫苗的有40萬人，規劃透過醫院和診所，讓長者就進接種。

AZ部分，根據北市府規劃，85歲以上長者6月15日至6月17日施打第1劑，第2劑預訂接種時間為8月24日至8月26日；80歲以上長者第1劑6月17日至6月21日施打，第2劑預訂接種時間為8月26日至8月30日；75歲以上長者第1劑接種時間為6月22日至6月24日，第2劑預訂接種時間為8月31日至9月2日。

▲北市長者打第2劑，AZ從8／24開打。（圖／北市府提供）



莫德納部分，根據北市府規劃，72歲以上長者7月2日至7月6日施打第1劑，第2劑預訂接種時間為9月10日至9月14日；70歲以上長者第1劑7月8日至7月10日施打，第2劑預訂接種時間為9月16日至9月18日；65歲以上長者第1劑接種時間為7月11日至7月15日，第2劑預訂接種時間為9月19日至9月23日。

▲北市長者打第2劑，莫德納從9／10開打。（圖／北市府提供）。（圖／北市府提供）

柯文哲表示，大家目前最關心的是，疫苗的第2劑快要打了，到底該怎麼辦，他猜唐鳳規劃的疫苗預約系統，應該沒想到第2劑65歲以上要怎麼處理，讓很多長者現在是很焦慮，第1劑疫苗從6月15日開始打，其實10個禮拜已經是故意拖了，本來是8個禮拜就可以打了，從10個禮拜來算的話，8月24日理論上85歲就要開始打第2劑疫苗。

柯文哲指出，如果中央一時間想不到辦法，他有個想法跟中央建議，85歲以上每個縣市都用他原來的原先的方式，之前怎麼做現在就怎麼做，對台北市來講的話，當時有網路預約系統，北市有網路預約系統，也有打電話到區公所去預約，8月24日馬上就要到了，算一算8月24日到9月2日打AZ有14萬7千人，更可怕的是後面，9月10日到9月23日要打的莫德納有26萬人，加一加就有40萬人。

柯文哲提到，猜中央還在想要怎麼善後，表示在做網路疫苗預約系統，只有想到第1劑，沒有想到第2劑要怎麼處理，如果沒有想到辦法，最簡單的辦法就是，65歲以上第1劑怎麼打，第2劑就怎麼打也許是一個解套的方案，現在要完全用上網登錄，還蠻麻煩的，一時間沒那麼容易。