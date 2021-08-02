中國泳隊東奧奪3金　訓練黑科技有「洲際飛彈」慣性制導技術加持

▲大陸火箭及飛彈技術加持泳隊訓練締造好成績。（圖／翻攝中國航天科技集團微信）

記者魏有德／綜合報導

中國游泳代表團在本屆東奧取得3金2銀1銅共6面獎牌，超過2016年里約奧運成績。這份亮眼的成績單不僅來自選手的努力，大陸航天科技集團近日也表示，該集團提供游泳運動員「慣性測量及導航」等利用在火箭及洲際飛彈的慣導技術精簡版，用科學化訓練提升競技水準。

▲大陸蝶后張雨霏在東京奧運拿下兩面金牌。（圖／路透社）

《南華早報》報導，中國太空科學家提出了一種火箭（洲際導彈）所用慣導系統（Inertial Navigation System）的「緊湊版」，可以幫助運動員改進游泳技術，並減少在水中的阻力。

報導稱，長期以來，頂級教練一直使用運動傳感器來監控運動員在游泳訓練中的動作。這些傳感器通常類似於在電影行業中使用的動態追蹤系統，用以捕獲運動員各身體部位的動作。但是到了精英游泳運動員的層級，肉眼看不到的微小變化都會產生完全不同的結果，需要更強大的技術來捕獲這些微小訊息。

▲張雨霏接受慣性制導系統科技訓練。（圖／翻攝中國航天科技集團微信）

對此，中國航天科技集團有限公司（CASC）表示，項目團隊利用在慣性測量與導航、無線通信、視頻（視訊）輔助導航等領域的技術優勢，針對游泳運動研製了智慧測量與數位訓練系統，直接穿戴的姿態測量裝置重量僅16克。

該系統可獲得運動員在訓練時的姿態、速度、位置、角速度、加速度等運動訊息，藉由視訊捕捉與同步顯示功能，為教練團隊確定訓練方案、優化技術動作、減小阻力，進而為提高運動成績提供科學依據，在聚焦專項技術能力測試及科學化訓練的「精、準、快」上取得突破，為提高運動員競技水平提供幫助。

據了解，當導航衛星的訊號失靈時，洲際飛彈要擊中10000多公里外的目標，便要借助「慣性制導系統」，依靠陀螺儀來追蹤飛彈的運動狀態、確定方位和位置。

經過改良，大陸科學家將高精度陀螺儀的重量減為十幾克，游泳選手可以將其佩戴在肩膀和其他關節區域，而不妨礙活動。隨後，選手處在風洞中，在逆風狀態下「模擬游泳」。科學家能藉此計算出不同游泳姿勢產生的精確阻力、評估結果，為游泳選手提出如何改進技術和管理體型的建議。

本屆東奧拿下兩金的蝶后張雨霏便曾在中國航天科技集團旗下的時代光電公司進行該項測試訓練。參加測試的教練和選手均認為測量結果真實反映運動員的狀態，經量化結果對後續訓練起到很大參考作用。