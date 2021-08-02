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「卧槽」羽球女雙輸了！印尼直落二奪金　網狂刷：這次沒逆轉

記者曾筠淇／綜合報導

東奧羽球場27日舉行女雙預賽，中國選手陳清晨、賈一凡逆轉擊敗南韓選手金昭映、孔熙容，在賽中，陳清晨數次發出「卧槽」等情緒用詞。而以「卧槽」引發熱議的兩位中國選手，在稍早與印尼的金牌戰中輸給對方，奪得銀牌。

▲▼印尼奪金、中國奪銀。（圖／路透）

▲印尼奪金。（圖／路透）

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東奧羽球今天進行女雙決賽，印尼選手拉哈育（Apriyani Rahayu）和波利（Greysia Polii）以21:19、21:15的比數直落二，擊敗中國選手陳清晨和賈一凡，為印尼帶回金牌。

▲▼印尼奪金、中國奪銀。（圖／路透）

▲中國奪銀。（圖／路透）

比賽結束後，隨即有網友將消息轉貼至PTT，以「中國大陸羽球女雙銀了」為題發文，並祝賀印尼帶走金牌。不少網友也留言回應，「爽啦！再叫啊」、「卧槽！爽」、「卧槽姐姐好安靜」、「請支援收銀」、「卧槽姐沒逆轉了」、「這場蠻有風度的啊」、「好啦！卧槽姐有風度，這個牛」。

據了解，中國選手陳清晨在預賽中頻頻爆粗口，多次大喊「卧槽」、「我去你」等情緒字眼，替自己加油打氣。由於此舉引發眾人討論，因此事後陳清晨也在微博上表示，不好意思讓大家誤會，那是她對自己在贏球氣勢上的一個鼓勵，發音不太好讓大家誤會，她會再調整。

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