開放內用！柯文哲：觀察2週再決定進一步放寬　「太嚴重隨時會喊卡」

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎疫情趨緩，台北市與新北市達成共識，3日開放餐飲內用。台北市長柯文哲表示，先觀察至少2週，再討論是否進一步放寬，如果太嚴重的話會馬上喊卡。

台北市政府2日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對北市餐飲開放內用、食藥署宣布有26萬劑的高端疫苗完成封緘、前台北市長郝龍斌與前衛生署長楊志良要求法院暫停高端疫苗EUA、行政院宣布8月10日後進一步適度鬆綁等議題做回應。

柯文哲2日宣布，與新北市達成共識，雙北3日開放餐飲內用。被問到有無與新北市討論，在哪種標準下可能又禁止內用？柯文哲坦言，一開始沒有討論到，但這次一定會很小心，有任何風吹草動都會注意，但仍不希望3日開放內用後，餐廳夜市全部滿座，很多生活習慣還是要慢慢地調整回去。

柯文哲說，全球解封的失敗經驗是一下子放寬太多，但他也不敢說「慢慢放」是否會成功，「我不知道，就戒慎恐懼，如臨深淵，如履薄冰。」以最低成本撐到疫苗打完，加上邊境管制，把印度變種病毒擋在境外，應該能夠撐一陣子。



柯文哲強調，他常常說「一次就夠了」，此次花了2個半月的時間才打贏戰役，死了700多人，希望以後不要再次發生，所以會很小心，有任何風吹草動都會馬上跟中央反映，「我覺得先這樣，至少觀察2週。」經濟與防疫要想辦法取得平衡，若餐廳、夜市繼續封下去也不是辦法，所以先仔細觀察這2週情況，再討論是否是否進一步放寬。

至於開放內用後每週評估檢討時間為何？是否向之前說的一樣為每週五公布？柯文哲表示，這波就先觀察2週，如果太嚴重就馬上喊卡，會建立一個偵測系統；台灣在2個月半將疫情壓下來，算是很厲害的，要珍惜，但也不要覺得解封就開party，以今日為例，雖然北市確診數僅2例，但仍有1例是不明感染源，所以要很小心、不要輕敵。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）