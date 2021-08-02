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聯合報電商驚傳收攤　UDN買東西確認8／25停止接單

UDN買東西將停止服務（圖／翻攝自UDN買東西網站）

▲UDN買東西將於8/25 23:59 起停止接單服務。（圖／翻攝自UDN買東西網站）

記者洪菱鞠／台北報導

聯合報系旗下電商平台「UDN買東西」驚傳將停止服務收攤，負責平台營運的聯合智網今（8/2）對外發佈訊息證實，網站將於8/25當天停止接單，除部分缺貨商品訂單將會與客戶聯繫取消，停止銷售前的訂單將如常出貨，客服延至於9/30下午6時起停止服務，鑑賞期以及商品保固均不受影響。官網也公告，8/25當天前折價券、購物金與禮券仍可正常使用，之後若有尚未使用者，將進一步聯繫退款事宜。

UDN買東西成立於2011年，為聯合報系旗下購物平台，提供美妝、服飾、3C、票券等眾多商品，累積會員數達280萬人，為擴大業務及提升服務品質，2019年4月成立聯合智網股份有限公司，除經營原有的電商服務，另發展「DOS品牌數位運營服務」及「BBC品牌營銷智庫」等服務。

對於UDN買東西電商平台關閉，聯合智網在聲明稿中提到，因應國內電商市場結構與各行各業全面跨入電商的產業需求，促使決定轉型發展，未來將擴大投注資源，專注於需求倍增的電商數位運營與數位平台服務；聯合智網總經理陳杰也表示，「市場不需要這麼多的B2C平台。反而是中小型電商在專注業務發展的同時，需要很多工具的協助，而這也是眾多投入電商的企業所需。」

聯合智網指出，考量UDN買東西和電商運營服務兩大業務的獲利模式與結構，服務類型的營收架構與通路電商有所不同，通路電商以商品成交金額規模為主，營運成本需包含倉儲物流等重投資，而服務類型之產業需求更加強勁倍增。評估市場利基、產業需求與趨勢，將更專注於整合產業價值服務，全面投入電商運營服務領域，運用電商平台之經驗、技術能力與數據專長，發展更具產業價值前景的商業模式，全方位電商運營服務與數位轉型。

此外，聯合智網在受訪時提到，在疫情之下，今年發現B2C相對變得競爭，很多中小型商家紛紛從零售轉型成電商，但在線上開店後，怎麼上架、鋪貨是一大問題之外，還要面對蝦皮、momo、pchome等綜合型電商大者恆大，導致其他平台的生存空間被壓縮到。

觀察到中小型企業對於電商領域陌生，需要有人幫忙輔導轉型，因應這樣的商機，聯合智網決定收掉UDN買東西，未來營運方向著重在中小型企業的電商服務去做耕耘，而平台事業部將裁撤並資遣員工，品牌數位代營運以及運營發展如IT、設計等其他兩個單位則不受影響。

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