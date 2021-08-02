第五輪打莫德納！優先4類外「開放第九類對象接種」





▲莫德納疫苗。（圖／記者周宸亘攝）



記者洪巧藍／台北報導

近期國內疫苗供貨吃緊，中央流行疫情指揮中心規劃第五輪改提供莫德納疫苗，優先提供第一類至第三類以及孕婦等四類對象接種第二劑，指揮官陳時中表示，目前評估剩餘莫德納還有42萬劑可以分配，將提供第九類對象-具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者接種。

「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」已於7月27日重新開放意願登記，並於 7月28日增加開放第二劑接種莫德納疫苗者進行登記，此次意願登記結算將於8月3日中午12時截止。目前莫德納疫苗接種間隔延長到10~12週，僅有第一到三類對象及孕婦維持間隔28天規範。

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指揮中心說明，為使平台運作更為順暢，調整目前意願登記結算時間至8月3日中午12時截止，另預約期程預定自8月5日上午10時至8月7日中午12時止，預計提供已接種第一劑Moderna之第一到三類對象及孕婦，且至8月11日前已間隔滿28天者接種。

陳時中表示，第五輪提供莫德納，除了優先四類對象的第二劑之外，將開放第九類對象來接種。他解釋，先前幾輪因為AZ提供的量比較多，可以在十類優先對象之外，多排需兩個年齡層下來，但莫德納比較少，所以開放第九類大概也只會打一部份。

陳時中分析，四類優先對象第二劑大概有7萬人左右，另有7萬人是65歲以上族群，其餘可於平台分配約42萬劑，目前評估優先對象，第九類大概還有88萬人登記要打莫德納，第五輪只會打到第九類約50多歲人，但實際情況還要看看平台。