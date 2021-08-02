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高端拿EUA前就量產！陳時中「一張圖揭3關鍵」

記者黃凱翊／綜合報導

食藥署今公布核發高端封緘證明書，卻被外界質疑，高端拿到EUA之前就送檢驗。對此，指揮官陳時中今解釋，為了因應疫情，在法規內讓行政流程加速，申請EUA前會要求先把產品做出來，如果EUA沒過就會給付材料費用，不是因為量產就讓EUA過。陳時中也強調，量產後還有品質監控、EUA和封緘檢驗等條件才會開放人體注射。

▲▼為什麼國產疫苗可以提前量產。（圖／指揮中心提供）

▲一張圖解釋「為什麼國產疫苗可以提前量產」。（圖／指揮中心提供）

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陳時中也在記者會上秀出一張圖，圖中清楚標示出了高端疫苗的生產流程，強調為了加速EUA進行，各國也都採用了很多方法，把一些行政流程簡化，台灣去年起就有專案輔導團隊針對申請EUA專案輔導計畫，直接可開會討論校正相關資料，讓整體流成能更順暢，主要都是在法規內讓行政流程更迅速。

陳時中說，第二個是在整體研發上，很多實驗都平行進行，就是重疊式的做相關試驗，讓整體研發速度能加快，全球為了讓疫苗加速，要求他們在做到一定程度後，開始進行下一步，在開始下一步，當然有的廠商願意，有的不願意，不願意主要是財務風險太高，實驗也沒有保證成功的。

陳時中強調，所以針對疫苗研發，各國都是採用事前就開始投資，像美國直接放一大筆錢給藥廠，要求他要加速做，損失國家算的，第二個使用相關預採購，幫廠商分擔風險，預先簽約後就先付20％～40%不等的訂金，如果失敗，簽約金就算投資研究研發，成功了就往下，所以大家運用這些方法，要求分攤財務風險，要求廠商能夠加速來做。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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