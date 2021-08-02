頭槌攻擊遭判失格！　法國選手暴怒「坐擂台抗議」霸占1小時

▲法國26歲拳擊選手阿里耶夫（Mourad Aliev）靜坐抗議。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

東奧男子超重量級拳擊賽發生一段插曲，法國26歲選手阿里耶夫（Mourad Aliev）被認定多次使用頭槌，在第2回合結束前4秒慘遭取消資格，當場斷送晉級準決賽、贏得獎牌的機會。他不服裁判決定，憤怒地爭論、吐口水、狂踹已被吐到地上的橡膠護齒（gum shield），甚至直接坐下來抗議，霸占擂台1小時。

▲阿里耶夫（Mourad Aliev）和裁判對質。（圖／路透）



《太陽報》等外媒報導，阿里耶夫對於取消資格一事感到非常震驚，「使用頭槌通常會被警告三次……但我在第一次就被取消資格」。他說，「我留在場上，是為了向世界傳遞一個訊息，這是我的夢想與人生」，但4年來的努力卻瞬間被「沒有人能解釋的事情」奪走。

法國隊教練多維（John Dovi）表示，本屆出賽選手是史上最具競爭力的一群，肯定有奪牌潛力，但似乎有人不想看到法國拳擊隊勝利，「即使不是頭槌，也會捏造或者找到別的理由（取消資格）。真是太噁心、太可怕了！」

▲英國拳擊選手克拉克（左）晉級準決賽。（圖／路透）



英國拳擊隊29歲選手克拉克（Frazer Clarke）當時雙眼上方都受傷流血，眼看就要撐不下去，卻突然晉級準決賽，至少能夠贏回1面銅牌。他坦言，這並非自己想要的獲勝方式，但「說實話，我覺得當時的確有幾次頭槌，只是不知道是不是故意的」。

克拉克表示，他也曾遇過類似情況，因此很能體會阿里耶夫的心情，但是為了大家著想，最好還是快點離開擂台，「我最不希望他做的事，就是破壞自己聲譽，或者對裁判與官方無禮。等到他冷靜下來，我再去和他握手，祝他未來一切順利」。

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