美國「體操女王」拜爾絲確定回歸　宣布參加平衡木決賽

▲美國體操女王拜爾絲因心理健康狀況退出多項東奧賽事。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國體操女王拜爾絲（Simone Biles）在退出多項東奧賽事之後，2日宣布，如今感覺自身狀況已恢復至能夠參賽的狀態，將會參加3日的平衡木決賽，這也是她退出女子團體決賽後的第一場賽事。

綜合USA TODAY等外媒報導，依據美國體操隊推特稍早宣布的最新消息，在平衡木決賽之中，將有2名美國選手出賽，其中一人正是先前因心理健康狀況退出賽事的拜爾絲。

We are so excited to confirm that you will see two U.S. athletes in the balance beam final tomorrow - Suni Lee AND Simone Biles!! Can’t wait to watch you both! — USA Gymnastics (@USAGym) August 2, 2021

現年24歲的拜爾絲作為美國本屆最耀眼的體操選手，此前預計能拿到5枚金牌，但就在來到東京後，先是在7月27日宣布退出女子團體決賽，緊接著29日退出個人全能項目，之後接連退出跳馬與高低槓決賽、地板運動決賽。

拜爾絲是美國自1992年以來，首位在團體決賽、個人全能決賽、跳馬、高低槓、平衡木和自由體操決賽全部晉級的女性選手；她也在2016年里約奧運上，一舉拿下5面獎牌，包含團體、個人全能、跳馬和自由體操金牌和平衡木銅牌。

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