追劇神器播盜版《屍速列車》慘了　遭索賠千萬殺價喊：有1部比較雷

▲歐酷推出的「電視連續劇2」APP盜版韓國電影，北院判賠200萬元。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

奧運期間，藝人「黑人」陳建州因透過「安博盒子」收看盜版轉播引發議論，而先前歐酷網推出的追劇神器「電視連續劇2」APP，也因播放《屍速列車》、《起源：首爾車站》兩部韓國電影，遭版權公司求償千萬，北院判歐酷公司及劉姓負責人須連帶賠償200萬元，可上訴。

車庫娛樂公司表示，2016年6月、8月分別取得兩部電影的版權，可在戲院、家用光碟、網路、電視等平台播送、營例，而歐酷的「電視連續劇2」APP，竟於同年9月讓民眾線上爽看，甚至上架時間還先於電影院上映，2片點擊超過140萬次，依電影票價計算，影響金額高達3.78億元，向歐酷求償千萬。

歐酷主張，2部片並非公司上傳，是網友先將影片傳到外國平台，APP整理時才將連結導流，使網友可點擊觀看，公司沒有侵權的意思，且《起源：首爾車站》在網友間的評價不高，兩部片不能以同樣標準看待，認為求償千萬不合理。

法院認為，歐酷在刑事部分，已判罰15萬元，劉姓負責人也判刑3月，犯行相當明確，但車庫娛樂僅憑點擊數推算的影響金額，仍不足舉證具體損失範圍，判歐酷侵權《屍速列車》部分應賠償150萬元、侵權《起源：首爾車站》部分，應賠50萬元，共判賠200萬元。

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