奧客投訴「堅持要我實聯制」　女嘆：同事提醒戴口罩也被罵三字經

記者黃翊婷／綜合報導

雖然全國防疫警戒以降至二級，但進出店家仍要進行實聯制。一名女網友2日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，交班時被同事告知有客人投訴，原因是她堅持要求實聯制，當下真的超級傻眼，「實聯制不是自動自發要做的事情嗎？」

▲現在不管去哪裡大多都需要填寫或掃碼實聯制。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO提到，要交班的時候同事突然說出一句「有客人來我們班說要投訴妳」，原因是她堅持要求實聯制，「那位客人真的很好意思講耶！當下出現，我拿著簽名板問他，『請問要簽名還是手機掃碼？』結果（客人）就口氣很差地回我，『妳就放著我等一下就會用了啦！妳每次都這樣，我來第二次了妳都這樣！』然後念完這一長串自己騎上機車走人。」

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原PO當下真的超級傻眼，因為她和這位客人是第一次見面，哪來的「每次都這樣」，況且把說這些廢話的時間拿來簽名或掃碼，早就可以進入店裡了，「實聯制不是自動自發要做的事情嗎？」而且店員也只是遵照政府、公司規定做事，實在不懂到底錯在哪裡，「今天我同事只是提醒客人戴口罩，就被三字經回應，非常時期大家都不好受，少點不配合的人，這世界會更美好。」

其他網友看完原PO的抱怨文，紛紛留言安慰她，「這樣的客訴還成立的話，公司也沒救了」、「堅持到底就對了啦」、「最討厭這種不守規矩的，怕麻煩就不要出門啦」、「這種生活模式已經2個半月了，到底是有多不配合」。

還有不少同樣在工作上遇到類似事件的網友留言感嘆，「我遇到的客人是說，『實聯制不會掃，妳幫我用寫的，我不要寫，你們的本子很髒』，然後拿著身分證給我看又說，『不要碰到我的身分證，妳的手很髒』」、「我提醒客人『口罩麻煩要戴上』，被主管說我的語氣不對」。