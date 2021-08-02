快訊／又是去旅店！北市公布1確診足跡　累計2人被新北男感染

▲北市確診個案活動史。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市政府2日公布一例確診者足跡，為案15789，初判可能感染源為一名新北個案（案15713），案15789曾於7月26日到過位在萬華區的小王子旅店，目前該場域已完成清消。值得一提的是，感染源案15713不只傳染給案15789，還感染了北市1日公佈的確診者案15774，且案15774的足跡也全部都是旅店。

北市衛生局2日表示，案15789於7月31日確診，初判可能感染源為案15713（新北市個案），個案曾到過的小王子旅店，已於8月1日完成清消，並請相關人員進行自主健康管理。

不過，北市於1日公布一名案15774確診足跡時，也將可能感染源導向案15713，也就是日前到過World Gym板橋雙十店的男性確診者；且案15774的足跡部分，曾於7月25日到過位於松山區的城市商旅、7月27日至大安區怡品商旅，並且於28日11時退房，一小時後又到信義區華大旅店待2小時，全部都在旅館，引發外界熱議。

北市衛生局1日下午也提及，目前公布足跡都是按照中央流行疫情指揮中心的標準來做公布，案15774在可傳染期間「到不同旅館跟不特定對象接觸。」一般旅館是開放性的，會有不同人進出，所以就公布3家旅館確診足跡，並呼籲民眾，若這段時間有到過3家旅館，懷疑自身可能有風險的，都可主動與北市衛生局做聯繫，或發現症狀的話請儘速就醫、降低個人風險。