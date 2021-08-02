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疫情影響！蘋果iPad市占第一　三星Chromebook成長179.2%

▲Apple 公司在今年初推出 iPad Pro 2021 系列產品。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

全球市調機構 IDC上週公開的調查數據當中，不僅智慧型手機增長超過 13%，就連平板電腦出貨量也出現正成長， 其中 Apple 公司的 iPad 仍是市占第一名的產品，緊接在後的是三星電子。Chromebook 的出貨量當中，Acer 以 15.3% 來到第三名，三星則是成長幅度最大的公司。

2021 年 Q2 平板出貨量成長了 4.2%，來到 4050 萬台。其中 Apple 公司的平板電腦 iPad，以 31.9% 拿到市占第一，換句話說，根據 IDC 的初步估計，Apple 公司在第二季出貨了 1,290 萬部 iPad，該公司在今年初推出了 iPad Pro 2021系列，其中 12.9 吋版本首度採用了 mini LED，並且獲得好評。

▲2021 年第二季度，Apple 公司的平板電腦出貨排行第一，同比成長 3.5%。（圖／記者洪聖壹攝）

接近 Apple 公司的是主要競爭對手三星電子，預估出貨量達到 800 萬。三星今年初延續 Galaxy Tab S7 推出了 Galaxy Tab S7 FE 5G 平板電腦，提供更好的處理效能、續航力跟 OELD 螢幕優勢，在 Android 平板產品當中成為防疫產品新選擇。

▲三星Galaxy Tab S7 FE 5G 平板電腦，提供更好的處理效能、續航力跟 OELD 螢幕優勢。（圖／記者洪聖壹攝）

值得觀察的是同一份報告當中，Chromebook 的出貨量與去年相比，成長 68.6%，第二季度出貨量達到 1230 萬台。IDC 寫道：「雖然這不是 Chromebook 破紀錄的季度，但與前兩個季度相差不遠，這打破了之前的高點。」

有趣的是，第一名的 HP，出貨占比來到 35.0%，出貨成長來到 115.7%，宏碁以 15.3% 出貨佔比來到第三名，同比成長 21.7%，不是以電腦產品為本業的三星電子，憑藉品牌實力，以 7.0% 排行第五，出貨成長高達 179.2%，是前五名當中成長最快的公司。

▲2021 年第二季度，HP、三星Chromebook 出貨成長都超過 100%。（圖／記者洪聖壹攝）

不過 IDC 指出，由於晶片持續短缺以及隨著越來越多的人返回公司或教室，Chromebook 和平板電腦的銷售可能會逐漸趨緩。

＊資料來源：IDC

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