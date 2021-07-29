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員工回來上班前要打疫苗！　臉書與谷歌也怕Delta進辦公室

▲Google 公司要求員工必須要施打疫苗才能進辦公室。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

隨著時間的推移，Faceboook、Google、Amazon 等美國公司長達將近一年的 WFH 即將進入尾聲，即將在 10 月重啟辦公室的 Facebook 與 Google 相繼回應確認，將會要求員工返工之前出示施打疫苗的相關證明，畢竟對企業來說，這是一項安全防護措施，似乎也將影響著全球業界跟進。

Google：10月18日上班前要打完疫苗

Google CEO Sundar Pichai 在發文過後，接受《紐約時報》的訪談，證實Google將要求員工在返回辦公室上班之前，必須要完成接種疫苗。根據《紐約時報》報導，基於 Delta病毒肆虐的考量，Google 預計將返工的時間推遲到 10 月 18 日。

而且 Google 這項防疫規定，目前適用全球共計 144,000 多名員工，預計「未來幾個月內」適用其他地區（包括台灣）的所有公司的員工。

▲Google 公司的疫苗施打要求適用全球員工。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

Apple：還未有相關計畫

而在 Apple 公司方面，Apple CEO Tim Cook 接受 CNBC 採訪時，明確表示目前內部正在評估的問題為：「到底什麼時間可以正常上班。」也就是說 Apple 公司連是不是在 10 月開始正常上班這件事都還未定案，根據先前報導，Apple 公司僅向員工說明「最早10月」回辦公室上班。

▲蘋果公司返工時間未定。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

Facebook：10月辦公室上班需要打疫苗

至於 Facebook 方面已經給出很明確的答案：「10月。」該公司預計在 10 月份讓員工返回辦公室上班，而根據 Facebook 官方聲明所說，為了確保復工計畫順利完成，考量到每個人的健康跟安全，將會要求所有返回辦公室上班的人都需要完成COVID-19的疫苗接種，因為其他原因無法接種疫苗的人，也會另外制定一些相關防護措施。

▲Facebook 總公司要求員工 10 月回來前都要打好疫苗。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

Amazon：要求沒打疫苗的員工戴口罩

已經在今年 6 月復工的 Amazon，現在要求沒有接種疫苗的員工必須要戴上口罩，並且取消今年 5 月允許倉庫員工不用戴口罩的措施。

微軟：沒有新的消息更新

Lyft 還將要求返回辦公室的員工提供疫苗接種證明：預計今年 9 月重啟辦公室的微軟公司，拒絕回應是否要求員工在返工之前必須接種疫苗的問題。

▲微軟公司尚無返工計畫。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

Twitter：員工可以選擇在沙發上或者回到辦公室工作

Twitter 要求其返回的員工在返回辦公室之前出示疫苗接種證明。然而，這間公司已經把「WFH（居家上班）」當作新常態，該公司今年 5 月份就公開表示，如果員工願意，他們可以永久遠程工作。Twitter 財務長 Ned Segal 本月初在一條推文中表示：「我們不會要求每個員工都回來」，因為「Twitter 員工可以選擇在沙發上或辦公室裡工作」。

美國開始要求人民在室內要戴上口罩

華盛頓郵報的報導，美國拜登政府計劃宣布要求聯邦工作人員在本週接種疫苗或者接受 COVID-19 檢測。可能因為關太久了，在美國當地，已經有許多人「假裝」已經打完疫苗，開始脫下口罩，對此，美國疾管局也發出聲明，要求美國人在公共區域的室內必須要戴口罩，而 Apple 公司是第一間公開要求戴口罩的科技公司，他們要求美國當地超過 270 間門市的訪客跟員工都必須要戴口罩，不管有沒有接種疫苗。 

▲蘋果公司要求所有門市人員與訪客都需要戴口罩。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

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