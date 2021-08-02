岳父貴2倍？人夫理財APP藏「神秘提醒」　　網笑：記這裡不會忘

▲人夫怕忘記岳父母生日，乾脆直接記在理財APP上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

一名女網友近日在臉書「爆怨2公社」發文表示，之前就常常抱怨老公不記得岳父母的生日，每次都需要她提醒，近日她正好想看看老公的換車計畫進度如何了，結果竟意外發現理財APP下面，多出兩個新增帳戶的名字和數字，分別寫著「岳父生日＄1214」、「岳母生日＄630」，PO出後一度讓網友不解「岳父為何是岳母的兩倍」，她揭曉答案後讓網友紛紛笑歪。



原PO曬出老公理財APP的截圖表示，之前每次都是她提醒老公好歹記一下岳父母生日，上個月也才剛唸過一次，結果近日查看了一下丈夫的理財APP，發現多了兩個新增帳戶「岳父生日」、「岳母生日」，金額分別是「$1214」、「＄630」，讓她又好氣又好笑，直呼「實在被他打敗了」，原來原PO爸爸生日是12月14日，而媽媽生日則是是6月30日。

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▲網友們一開始還不解「為何岳父是岳母的兩倍。（圖／翻攝自爆怨２公社）



原PO表示，老公說「每次記在別的地方他都忘記，只有存款才會常常看」。解密後也讓網友恍然大悟，紛紛笑歪大讚，「很聰明欸」、「這女婿真有心」、「好像不錯」。



不過也有人不解反問原PO「為什麼要記岳父岳母的生日？妳有記公公婆婆的生日嗎？」、「我以為有記得老婆生日就很厲害了」。還有網友表示，有心值得嘉許，「還肯記，不錯了啦！我家的連三個小孩的年次都記不住，更別說月日和其它事項。」