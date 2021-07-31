　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立陶宛捐2萬劑疫苗抵台　總統府：「來自波羅的海的友誼」彌足珍貴

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲立陶宛贈與的2萬劑AZ疫苗，於31日上午抵台。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立陶宛捐贈的2萬劑AZ疫苗31日上午運抵台灣，總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯感謝立陶宛政府對台灣的及時馳援，也誠摯感謝居中奔走的各界人士與外交團隊，在短時間內順利完成該項計畫，這份來自波羅的海的友誼彌足珍貴。

張惇涵表示，在全球抗疫之際，熱愛民主自由夥伴互相扶持的互助力量，顯得溫暖強大。從去年台灣援助10萬片醫療級口罩，協助立陶宛第一線醫護人員對抗疫情，到今日立陶宛對台灣的疫苗援助，都再次印證，台灣貢獻國際的良善力量，已成為「善的循環」。

張惇涵表示，總統府也感謝立陶宛積極支持臺灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。目前，我國在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）的各項籌備作業，正積極進行中，期盼能夠拓展台灣與中東歐地區，尤其是波羅的海國家的實質關係。

張惇涵強調，立陶宛堅持民主自由人權等普世價值，與台灣是理念相近的真誠友好夥伴。台灣會在共享價值的緊密連結上，持續強化雙方在各領域的合作夥伴關係，也會與立陶宛等理念相近的國家，共同為全球團結防疫及捍衛普世價值，持續貢獻良善力量，讓「善的循環」持續溫暖茁壯。

ET快訊
快訊／郭台銘喊「奧運金牌要給1億」　破紀錄再加碼1億
雷雨胞排排站！午後雨勢更猛　專家示警：像「拿水管強灌南台灣」
外送到摩鐵「客卻投訴沒收到」　他神報復！同行曝：大直1女戰多
盧彥勳「最後一次獻給長榮」！機長感性廣播畫句點：台灣的驕傲
AZ莫德納庫存吃緊！第五輪接種高端有望上場　陳時中一句話洩端
周揚青分手羅志祥1年認愛了！　首度放閃富二代男友
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立陶宛贈台2萬劑AZ疫苗運抵台灣　外交部感謝：深化兩國情誼

蔡英文親頒褒揚令　感謝殉職空軍少將蔣正志「我們永遠以你為榮」

「蔡英文不該施打」　郝龍斌將提行政訴願停止高端EUA

北市府民調／52%市民滿意柯文哲表現 　50.7%肯定防疫作為

2萬劑立陶宛疫苗來了！　游錫堃寫詩大讚：膽識堪齊美日肩

不要振興券的五個理由　國民黨：請蔡政府不要再一意孤行

立陶宛捐2萬劑疫苗抵台　總統府：「來自波羅的海的友誼」彌足珍貴

快訊／馬英九自爆已打莫德納　「有打總比沒打好」

「Ačiū, Lietuva！」謝謝立陶宛　洪慈庸：看到民主堅實友誼

「叫我台灣隊！」　辜寬敏聯合50社團聲明：東奧後再啟正名運動

他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯

又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

東奧舉重比賽！泰雅族爸激動加油 吃飯守電視拍手狂喊「台灣！得名！」

楊洋委屈道歉：還氣嗎？還需要我嗎？　迪麗熱巴「沙發咚撲他身上」...一把抓住手臂！

野生獼猴見黑狗...好奇湊近狂聞 突被吠「警覺性拉腳」險扭打一團

戴資穎擊敗泰選手依瑟儂進4強　距離東奧金牌只差2場勝利！

熱血！50歲大叔摩托車一日環島　台語配音人生領悟...用21hrs完成

立陶宛贈台2萬劑AZ疫苗運抵台灣　外交部感謝：深化兩國情誼

蔡英文親頒褒揚令　感謝殉職空軍少將蔣正志「我們永遠以你為榮」

「蔡英文不該施打」　郝龍斌將提行政訴願停止高端EUA

北市府民調／52%市民滿意柯文哲表現 　50.7%肯定防疫作為

2萬劑立陶宛疫苗來了！　游錫堃寫詩大讚：膽識堪齊美日肩

不要振興券的五個理由　國民黨：請蔡政府不要再一意孤行

立陶宛捐2萬劑疫苗抵台　總統府：「來自波羅的海的友誼」彌足珍貴

快訊／馬英九自爆已打莫德納　「有打總比沒打好」

「Ačiū, Lietuva！」謝謝立陶宛　洪慈庸：看到民主堅實友誼

「叫我台灣隊！」　辜寬敏聯合50社團聲明：東奧後再啟正名運動

張金鳳凌晨發限動「泯滅良心」　站出來擊蕭大陸冷戰男友

立陶宛贈台2萬劑AZ疫苗運抵台灣　外交部感謝：深化兩國情誼

美國哥倫布市辦展介紹國際姊妹市園藝之美　台南蘭業美名再傳千里

蔡英文親頒褒揚令　感謝殉職空軍少將蔣正志「我們永遠以你為榮」

搶先解鎖！宜蘭16年海邊小屋重獲新生　Q萌神社竟成寶可夢補給站

一圖看「紫爆」降雨熱區！午後再迎一波強降雨　入夜暴雨範圍更大

立陶宛贈2萬劑AZ抵台畫面曝！機邊驗放通關　解封即投入施打

大熱天堅持出門！13KG柴到戶外秒罷工　奴才變舉重選手超無奈

蛇蠍女殺新婚夫！拒賠家屬653萬　土地移轉兒脫產

只想吃肉肉！飼料入嘴「味道不對」秒吐　媽無奈：親手餵親口呸

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

政治熱門新聞

賴清德、鄭文燦最大對手！媒體人曝王牌

快訊／新北+4「永和2、三重1、板橋1」　2人感染源不明

快訊／新北公布1確診足跡　連3天到永和World Gym

長輩第二劑「預約施打雙軌制」　最快今定案

蔡壁如拋「口罩國家出」　年花419億換安心生活「何樂而不為」

「Ben是誰？」　黃珊珊7點聲明一次講清楚

陳建仁獲教宗任命「宗座科學院院士」

批民進黨是「疫苗之亂」罪魁禍首　孫大千：蕭美琴怎不見了？

線上預約＋發送通知　鄭文燦籲中央：長者第二劑接種「雙軌並行」

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

李安妮曝：媽問「有沒有去醫院看爸」

LIVE／新北+4「餐飲列優先開放」　侯友宜最新說明

拿「貢丸」發球　林智堅幫林昀儒加油

新北公布5確診足跡　淡水＆林口家樂福、新莊佳瑪、台北健身院

更多熱門

相關新聞

批民進黨是「疫苗之亂」罪魁禍首　孫大千：蕭美琴怎不見了？

批民進黨是「疫苗之亂」罪魁禍首　孫大千：蕭美琴怎不見了？

我國新冠肺炎疫情仍在控制中，政府加速提升疫苗覆蓋率以利控制疫情，不過近日卻傳出疫苗存量不足，引發國人恐慌。對此，前立委孫大千痛批，民進黨自己就是台灣「疫苗之亂」的罪魁禍首。

立陶宛贈送2萬劑AZ來了！預計今早10點多運抵桃機

立陶宛贈送2萬劑AZ來了！預計今早10點多運抵桃機

莫德納供應出問題！全球恐延誤2周以上

莫德納供應出問題！全球恐延誤2周以上

洛杉磯26%新確診　早已打過疫苗

洛杉磯26%新確診　早已打過疫苗

台南1992平台第4輪預約7萬多人

台南1992平台第4輪預約7萬多人

關鍵字：

立陶宛疫苗台灣防疫AZ疫苗總統府

讀者迴響

熱門新聞

墨西哥跳水女將腳滑得0分　教練氣瘋轉頭就走

麟洋向大魔王鞠躬影片！在印尼爆紅

戴資穎衝進4強「全因1個男人」！場邊支持照片瘋傳

奧恰洛夫哭了：言語不能表達心情

球評跟小戴超熟！真實身份曝光

林昀儒8/1起聯手莊智淵續拚男團　

買早餐沒揪！臭臉毛孫找阿嬤理論

合庫贊助多少奧運國手？一看官網根本「獎牌軍火庫」

快訊／首戰奧運拿第4！林昀儒「深夜31字」回應了

被好友戴資穎打敗！依瑟儂哭了

奧運恐怖摔車影片曝　名將慘遭「連環輾」

奪第五名成績！「證件妹」吳佳穎賽後首發聲

戴資穎膝蓋擦傷！鬆口透露最懊惱一球

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

陳漢典「超犧牲1動作」挺戴資穎奪金！1hr吸萬人讚爆

更多

最夯影音

更多
他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯

他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯
又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面